Ők voltak a nagyszüleink és szüleink, akik világ- és polgárháború romjain teremtettek új életet. Munka mellett tanultak, tanulás mellett dolgoztak. Gyereket vállaltak és neveltek, nem mérlegelve, kitől, honnan kapnak ehhez támogatást, s hogy önmagukra így kevesebb pénz, idő jut. Nyaralás helyett kaszáltak, kapáltak, uborkát, paprikát, almát, dohányt termesztettek, megbecsülték az évekig hordott cipőjüket, ruhájukat. Spóroltak, hogy a semmiből otthont teremtsenek, és tisztességgel felneveljenek minket, míg saját lábunkra nem állunk. Szívből és kötelességből fakadt a hitük, erejük.

Ezek az erős emberek könnyebb időt teremtettek, amelyben megjelentek a gyönge emberek is. Nekik már a minőségi élet a jelszó, mely alatt az ábrándos célokkal nem párosul tett és áldozat. A vágyaktól elmaradó jövedelembe is belefér a divat, a tetkó, a műköröm és műhaj, a cigi és a pia, suttyomban a fű, mert ez most nagyon progresszív és az önkifejezés része. Fordulhat bármerre a világ, a komfortzóna sérülésére lázadásban törnek ki. Lázadni önmagában is trendi, s okot mindig lehet találni rá. Ott van Woodstock, vagy Párizs, ahol 1968-ban az egyetemista fiúk könnyebb bejárást követeltek a lányok szobáiba. Most itt van nekünk a kata, de a gyönyörű fővárosunk terein, hídjain sörözgetők köréből nem szivárgott még ki adópolitikai disputa. Nem esik szó arról, hogy ezt a kedvezményes adózási lehetőséget a jelenlegi kormánypárt teremtette a kisvállalkozóknak tíz éve, de azóta az adóelkerülés eszközévé tették azok, akik nem nagyon akarnak befizetni a közösbe. Kb. 200 milliárd forintot csalnak el a nyugdíjasoktól, kórházaktól, iskoláktól, rendőrségtől, honvédelemtől. Nem számít, hogy a valóban érintettek köre továbbra is katázhat, és hogy a most újra dalolva panaszkodó művészek, ha továbbra is kevesebb adót akarnak fizetni, megtehetik (ekho). Alkalmazotti jogviszonynál meg vissza kell térni a normál adózáshoz, legyen az futár vagy tízmilliós jutalmat felmarkoló menedzser.

A részletekről lehet és kell is szakmai vitát folytatni, ám komoly aggodalomra ad okot az RTL sorozatának színésznője (legalább kicsit pironkodjunk a színművészek helyett is). Bevonult a történelembe, ahogy részegen üvöltözött a rendőrökkel, és nincs egyedül. Őszinte tisztelet a rend őreinek a türelmükért, józanságukért – nem volt ez mindig így. Apropó: a tüntetések kezeléséhez állítólag felkérték a Vasprefektust, Gergényi Péter egykori fővárosi főkapitányt szaktanácsadónak. A módszereit ismerjük: lovasroham, vipera, gumilövedékes vadászpuska, kéz- és lábtörés.