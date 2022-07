Politikus körökből – méghozzá ellenzéki oldalról – tavaly röppent fel a hír (egyébként nem először), hogy olyan változások indultak el a Magyar Posta Zrt. háza tájáról, például a munkaerőhiány miatt is, amelyeknek sok kistelepülés lesz a kárvallottja. Az ügyben aláírásgyűjtést kezdeményeztek, olyan értesülésekre hivatkozva, hogy a 2400 postahivatalból 800-at bezárnak. Mivel az élő jogszabályok szerint az ezer lakos fölötti községekben a postát működtetni kell, nyilvánvaló, hogy a kis és aprófalvak érintettsége kerülhetett volna szóba, ami azért problematikus, mert sok helyen már csak a posta maradt az egyetlen elérhető pénzintézet.



A Magyar Posta Zrt. gyorsan reagált a rémhírekre, és leszögezték: nincs tervbe véve tömeges postabezárás. Olykor persze változtatni kell egy postahivatal elérhetőségén, működtetésén, tették hozzá.



Néhol postapartnerekkel



A téma most megyénkben is ismét terítékre került. Tudomásunkra jutott, hogy Geszterédről kivonul a cég, illetve üzemeltetőváltással fogják biztosítani a szolgáltatást, sőt azt is megtudtuk, hogy ezek a szolgáltatások – például a postai POS-terminál – várhatóan a helyi ABC-ből lesznek elérhetők.



Sikerült első kézből választ kapnunk a társaságtól, ahol júniusban arról döntöttek, hogy több településen postapartner működteti tovább a postát, persze kiskereskedelmi tevékenység mellett, ám a kézbesítéseket továbbra is a Magyar Posta alkalmazottjai végzik. A válaszból egyértelműen kiderült, hogy Geszteréden még csak postapartner sem lesz, nemhogy kivonulás.



– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Tisztaberek és Túrricse településeken már új helyen tudják az ügyfelek igénybe venni a postai szolgáltatásokat, ott elindult a partneri működés. Ezenkívül még egy településen egyeztettünk partneri működtetésről, várhatóan augusztusi átállással. Elképzelhető, hogy máshol is átállunk erre a szolgáltatási formára, de legfeljebb 1-2 településről lehet, illetve van szó. Konkrétumokat a megállapodásig és az adott önkormányzatok tájékoztatásáig nem áll módunkban megadni – jött a nyilatkozat a Posta Társasági Kommunikációs Osztályától.



Talán még jobb is így



A közleményből az is kiderült, hogy a társaság szerint az újfajta partnerséggel mindenki jól jár. A lakosság egyszerre többféle szolgáltatást is igénybe tud venni, azaz egy helyen intézheti a postai ügyeit, mellette pedig bevásárolhat. Mivel a boltok jellemzően tovább tartanak nyitva, mint a posták, a postai szolgáltatásokat hosszabb nyitvatartási időben, sőt akár szombaton is elérhetik az ügyfelek. A megszokott arculati elemek, például a homlokzaton a postapajzs is ugyanúgy megjelenik, az üzleten belül pedig külön postai pult várja az ügyfeleket. A partner sok esetben a postai dolgozót is átveszi, tovább foglalkoztatja, akinél be lehet fizetni a csekket, felvehető s kifizethető a belföldi postautalvány, illetve csomagot és levelet is fel tudnak adni a lakosok.