Két év alatt 12 utazás, közös tanulás 5 ország iskoláival 3 nemzetközi projektben. Ezek a sarokszámai azoknak az ERASMUS- programoknak, amelyekben a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vesz részt 2019 óta. Kedden 50 diákot látott vendégül a nyíregyházi gimnázium, a meghívottak Lengyelországból, Spanyolországból, Olaszországból, Horvátországból érkeztek. Babicz Gyöngyi, az iskola igazgatója fogadta őket, s a sajtó képviselőinek is bemutatta a nemzetközi projekteket.

Mint megtudtuk, ebből az egyik egy filmes munka, amelyben a gyermekek szórakozva tanulnak, filmeket készítenek egy-egy adott ország kultúrájához, történelméhez kötődő témáról. A munkanyelv német, s a prezentáció is németül történik.

Egy másik programban arról folytatnak diskurzust, hogyan élhetnek Európában békében egymás mellett az emberek. Ebben a fő koordinátor a Német Evangélikus Egyház Egyházi Hivatala, ugyanis 6 evangélikus iskola működik közre, Németországból, Írországból, Lengyelországból, Magyarországról és Szlovákiából, továbbá az egy amszterdami egyetem is található a partnerek között.

S hogy teljes legyen a sor, a művészet nyelvén is keresik a közös pontokat a nyíregyházi kossuthos diákok olyan országok fiataljaival, mint Litvánia, Törökország, Románia.

Elhangzott, az iskola örül annak, hogy bekapcsolódhatott a nemzetközi oktatási programba, amellyel növelték a diákok mobilitását, szélesítették világlátásukat, fejlesztették nyelvtudásukat.

Forrás: Gazdag Mihály

Kinyílik a világ

– Az idegennyelv- oktatás mindig is erős volt a gimnáziumban, csak ebben az évben megduplázódott azoknak a tanulóknak a száma, akik sikeres nyelvvizsgát tettek valamelyik idegen nyelvből. A hivatalos munkanyelv a következő néhány napban a német lesz, de angolul is nagyon jól beszélnek a fiatalok, illetve az elmúlt két évben a tanulmányutak során is elmélyítették nyelvtudásukat – emelte ki az igazgató. Hozzátette, ugyanilyen fontos cél volt a digitális eszközök használatának fejlesztése, így a legtöbb csoportmunkát az online térben oldották meg a diákok.

A következő napokban az úgynevezett filmes projekt házigazdája a nyíregyházi evangélikus gimnázium. Amellett, hogy városunkról egy redmentás feladatlap segítségével megismerik, megtekintik a múzeumfalut Sóstón, Ludas Matyi történetén dolgoznak, újragondolják a Fazekas Mihály költeményéből készült régi film egy jelenetét.

A német volt a közös munkanyelv.

Forrás: Gazdag Mihály



Hol forgatják a filmet?

– Egy jól felszerelt stúdióban, iskolánk médiatermében fogunk dolgozni a pár perces jeleneten. Kameráinkkal híradós minőségű felvétel készíthető, és meg is tudjuk vágni a jelenetet. A Ludas Matyi az egyik legautentikusabb történet, amelyen ma is generációk nőnek fel. Az én szívemhez is nagyon közel áll a mű, s azért is jó választás, mert német fordítással elérhető az egyik videómegosztón, le tudjuk játszani vendégeinknek, akiknek a film helyettünk mesél a korabeli Magyarországról – mondta el Nagyváti Bence. A harmadéves tanuló oszlopos tagja a programnak, melynek jóvoltából tavaly egy hetet töltött Spanyolországban.

Forrás: Gazdag Mihály

A külföldi diákok közül Gabriela Blanco Alvarez először jár Magyarországon, mint mondta, nem sok mindent tudott eddig az országról, az első benyomása jó.

– Szép, tiszta ország és színes. Sokkal melegebb az időjárás, mint ahogyan elképzeltem – mondta mosolyogva. – Ma reggel volt alkalmunk az ősi kultúra egy szeletébe belekóstolni, láttuk milyen a magyar népviselet és a magyar néptánc, s ezt a barangolást folytatjuk a következő napokban is. A közös filmkészítés során valamit vissza kell adnunk egy-egy ország kultúrájából. Úgy gondolom, hogy ebben a természetes környezetet, a zenét, a tipikus ételeket meg kell jelenítenünk.

A fiatal "filmesek" Nyíregyházáról a fővárosba utaznak, majd pedig profilba vágóan irány Etyek, a Korda Filmstúdió.