Csütörtök este nyilvánosságra hozták a szeptemberben induló felsőoktatási szakok ponthatárait, melyeket először a jelentkezéshez is használt felületen, a felvi.hu oldalon tekinthettek meg a felvételizők.

Aki korábban megadta a mobilszámát, azt az esti órákban sms-ben is tájékoztatták. Izgalmas időszak ez a végzős középiskolások számára: az idő is lassabban telt, míg az életük újabb meghatározó időszakát befolyásoló eredményekre vártak. Országszerte színes programokat szerveztek azoknak, akik nem akartak magányosan "izgulni". A ponthatárok kihirdetése előtt mi is megkértünk néhány fiatalt, meséljenek a jövőbeni terveikről.

Elek Lili Nyíregyházán született, de édesapja munkája miatt a Dunántúlra költözött a családjával. A nyári vakációt élvezve utaztak haza a rokonokhoz a ponthatárok kihirdetése előtt néhány nappal, így a lázas várakozásból a szélesebb család is kiveszi a részét.

– Nehéz és fáradtságos időszak áll mögöttem, hiszen nagy tervekkel készülök a jövőre. Orvos szeretnék lenni, ezért a Semmelweis Egyetem általános orvosi karára jelentkeztem. Az elmúlt hetekben kicsit kiengedhettem az emelt szintű érettségi és a felsőfokú nyelvvizsga megszerzésével járó feszültséget, de most újra akkora izgalom van bennem, mint amikor néhány hete a tudásomról kellett számot adnom – mesélte a ponthatárok kihirdetése előtt a fiatal, akinek bár van terve arra az esetre, ha nem vennék fel az orvosi karra, nem szívesen mondana le az álmairól.

Édesapja „fertőzte meg”

– A jövőben sok embernek szeretnék segíteni, azt hiszem, ez volt a legmeghatározóbb a döntésemben. Az áhított szakra már tavaly is eléggé magas volt a ponthatár, ezért most is hasonlóra számítok, de bízom benne, hogy elég magas pontszámot sikerült összehoznom.

Francia tagozat matek–fizika fakultációval – ritka párosítás, Friss Aliz középiskolás évei azonban erről szóltak. A nyíregyházi lány az Eötvös-gyakorlóban tett érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem energetikai mérnök szakára készül, de megjelölte az Óbudai Egyetem építész és a debreceni villamosmérnök szakát is. Nem véletlen a pályaválasztás, mérnök édesapja „fertőzte meg”.

– A fő csapásirány tehát megvolt, de sokáig nem tudtam, hogy azon belül mit válasszak. Nagyon szeretek rajzolni is, ezért az építész szak kézenfekvő lett volna, de nem éreztem egészen biztosnak a dolgot. Elmentem egy pályaválasztási tanácsadóhoz, akit az egyik tanárom ajánlott, és rengeteget segített. Megnéztük, hogy mik a lehetőségek, egyes területeken milyen erősségekkel kell rendelkezni, én például nagyon szeretem a fizikát, érdemes volt tehát olyan szakot keresni, ahol hasznosítani tudom, az energetikai mérnök pedig ilyen – mutatott rá Aliz. Megjegyezte: utánajárt, és az előző években a legmagasabb ponthatár 380 körül alakult, így ha az idén nem emelik meg drasztikusan, 430 pontjával bizonyosan felveszik energetikai mérnök szakra.

Benkő Dávid a nyíregyházi Zrínyi-gimnáziumban érettségizett, és az az álma, hogy pszichológusként segíthessen az emberek mentális-lelki egészségének helyreállításában, fenntartásában.

– Nyolcadikos koromban kezdtem el azon gondolkodni, milyen pályán képzelem el az életem. Ez volt az, ami változatlanul elkísért az elmúlt négy évben, ezért amikor dönteni kellett, megjelöltem a pszichológia szakot a budapesti Károlin, Debrecenben és a Pécsi Tudományegyetemen. Előbbin az ápolás és betegellátás, valamint a kommunikáció és médiatudomány is felkerült a listára, és beírtam még a biológia szakot a szomszéd megyeszékhelyen – sorolta a császárszállási fiú. S hogy mennyire komoly Dávid elhatározása, azt az is bizonyítja, hogy ellátogatott több pszichológushoz, akiket a hivatásukról kérdezett. Mint megjegyezte: nagyon segítőkészek voltak a szakemberek, minden kérdésére választ kapott.

Jó szakember szeretne lenni

– Az elmúlt években 430–435 pont körül húzták meg a bejutás határát pszichológia szakra, nekem pedig 423 pontom van… Igen, az én esetemben van tétje az sms-nek, de nem dől össze a világ, ha egyik egyetemen sem kerülök be a vágyott szakra. Az ápolás és betegellátás is vonzó, azzal is ugyanazt a célt érném el, amit gyermekként kitűrtem, vagyis azt, hogy jó szakemberként segítsek másokon.

Dávid osztálytársa, Barkóczi Eszter pontvárós kerti partit szervezett, hogy baráti társaságban legyen, amikor eldől, merre kanyarodik az életük.

– Első helyen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar–dráma tanári szakát jelöltem meg, illetve beadtam a jelentkezésemet az ELTE szabadbölcsészet és magyar–latin tanári szakára. Utóbbiakat csak azért jelöltem meg, hogy legyen B tervem, de őszintén szólva nem izgulok, mert tavaly 390 ponttal lehetett bekerülni a Pázmányra, nekem pedig 478 pontom van – árulta el mosolyogva a nyíregyházi lány, akit a gimnáziumi dráma klubban szippantott be a színház világa. Hozzátette, régebben ugyan vonzotta a színészmesterség, az elmúlt időszakban azonban inkább a „háttérmunkák” érdeklik, mint például a dramaturgia. Egy kicsit előre tekintve Eszter érdeklődésünkre elmondta: a tervek szerint kollégista lesz, és alig várja a gólyatábort, ahol még az iskolapad előtt megismerkedhet a csoporttársaival.

Este nyolc után néhány perccel elérhetővé váltak a ponthatárok. Mindannyian elégedetten újságolták, hogy sikerült: a lányok az első helyen megjelölt, „álomszakokon” kezdenek szeptemberben, míg Dávid ősztől ápolást és betegellátást fog tanulni.