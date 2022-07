A Nyíregyházi Egyetemen megszokott rendezvénynek számít a diplomaátadó ünnepség, a szombati mégis rendhagyó volt, hiszen a modellváltást (2021. augusztus 1-től változott a fenntartó, alapítványi finanszírozásúvá vált az intézmény) követően ez volt az első ilyen esemény. Dr. János István általános rektorhelyettes foglalta össze azt a tanévet, mely sok kihívás, erőpróba elé állította az egyetemet.

Megnőtt a jelentkezési kedv

– Az alapítványi finanszírozásnak köszönhetően új munkamódszereknek és teljesítményindikátoroknak kell megfelelni. Érintett bennünket is koronavírus-járvány negyedik és ötödik hulláma, és sajnos, testközelből tapasztaljuk az orosz–ukrán háború borzalmainak következményeit is. Úgy vélem, hogy az egyetemünk a nehéz időszakban is helytállt: lokálisan, intézményi szinten kezeltük a járványhelyzetet, elkezdtünk dolgozni egy új struktúrában, és minden segítséget megadtunk az Ukrajnából hozzánk érkező oktatóknak, hallgatóknak és menekülteknek.

Dr. János István hozzáfűzte, hogy folyamatosan törekednek a megújulásra, mely a képzési paletta bővítésében is megmutatkozik. Ugyanolyan fontosnak tartják a stabilitásuk megőrzését, az emberi és szakmai minőségük fejlesztését.

– A Nyíregyházi Egyetem 3200 hallgatójából júniusban 679-en tettek sikeres záróvizsgát, 398 végzettnek tudunk oklevelet adni, az ünnepségen pedig 298-an vették át a diplomájukat (ebből 10-en korábban tettek záróvizsgát).

Tavaly a levelező tagozaton elindították a mérnökinformatikus alapképzési szakot. A 2020-ban nyilvántartásba vett idegen nyelvű (angol) képzések közül nappali tagozaton a mezőgazdasági mérnök és biológia alapszakok képzéseit indították szeptemberben. Két nyelvi előkészítőt (magyar mint idegen nyelv és angol nyelvi előkészítő) szerveztek a külföldiek számára. Új szakirányú továbbképzési szakokkal bővült a képzési kínálatuk (repülési specialista, repülési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok), amelyeket februárban a nappali tagozaton el is indítottak.

– A Nyíregyházi Egyetemre a 2020-as évben keresztféléves eljárásban, általános eljárásban, póteljárásban, a beregszászi kihelyezett képzésünkre és a szakirányú továbbképzési szakjainkra összesen 1088 jelentkezőt vettek fel. Ez a szám 2021-ben 1203 főre emelkedett, míg a jelenlegi általános felvételi eljárásban 1428 első helyes jelentkezést tudtunk regisztrálni. Az összes jelentkező számát tekintve 13,6 százalékos növekedést mondhatunk a magunkénak. Örvendetes, hogy megnőtt a jelentkezési kedv, ez főleg az egyetem sikeres beiskolázási kampányának tulajdonítható. A számok azt bizonyítják, hogy hatékonyabban tudtuk megszólítani a középiskolás diákokat, és motiváltuk a továbbtanulásukban bizonytalankodókat.

Folyamatos fejlődés

– Újdonságként jelent meg a képzési kínálatunkban a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak. Beregszászon is elindítottuk a rövid ciklusú tanárképzési szakjainkat testnevelő tanár, valamint ének-zene tanár szakképzettségeken. Mátészalkán Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot hoztunk létre, így szeptemberben el tudjuk indítani a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint gépészmérnöki alapképzési szakokat. Kisvárdán is Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot alapítottunk: edző, sportszervező és gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakokra lehetett jelentkezni ebben a felvételi eljárásban.

Az Oktatási Hivatalnál távoktatási formában bejegyeztettünk 14 alapszakot, 3 felsőoktatási szakképzési szakot és 1 mesterképzési szakot.

– A Nyíregyházi Egyetem folyamatos fejlődést mutat a nemzetköziesítés területén is. Intézményünk 11 angol nyelvű képzésre nyerte el a Tempus Közalapítvány Stipendium Hungaricum és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramját a 2022/23-as, 2023/24-es és 2024/25-ös tanévekre. Szeptemberben 5 különböző angol nyelvű programon fogadtunk külföldi hallgatókat a világ 17 különböző országából.

Tudományos kutatók

A Nyíregyházi Egyetem augusztustól újonnan létrehozta a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központot, mely számos területen innovatív megközelítésű programokat és szolgáltatásokat indított el. Az intézményben három fő tudományterülethez (élettelen természettudományok és matematika, élő természettudományok, humán és társadalomtudományok) tartozó kutatásokat végeznek. A kutatóik tudományos tevékenységének minőségét bizonyítják a szervezett konferenciák és a növekvő számú hazai és nemzetközi publikációk is.

– Büszkék vagyunk arra, hogy Közép-Kelet-Európában először a Nyíregyházi Egyetemen alakítottak ki Lego Education Innovation Studiót. A városban működik a Lego Csoport magyarországi gyára, a Lego Manufacturing Kft., amely más területeken is szorosan együttműködik a Nyíregyházi Egyetemmel, így a stúdió kialakításában is fontos szerepet vállalt. A stúdió szervezésében főleg gyakorló pedagógusok sajátítják el a Lego-módszer alapjait.

– A kutatás, a fejlesztés és az innováció terén a céges kapcsolataink száma folyamatosan bővül, és munkánkat jelenleg már egy vállalati kapcsolatokért felelős főigazgató is segíti.



Elismerésben részesült egyetemi dolgozók



A Nyíregyházi Egyetem jelenlegi és volt dolgozói városi, megyei vagy országos szinten elismerésben részesültek:

Margócsy Emil-díjas lett Bán Piroska, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa, miniszteri elismerést vehetett át Tóthné dr. Kerülő Judit főiskolai tanár és prof. dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár, az intézmény nyugalmazott kollégái. Erdész Sándor-díjjal ismerték el dr. Ratkó Lujza munkáját, „ezüstdiplomát” kapott Tarnóczi József, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézet mesteroktatója. Inczédy György Életmű-díjjal illették prof. dr. Kerekes Benedek és dr. Takács Péter korábbi oktatókat. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehetett át dr. Jenei Terézia főiskolai tanár, Lukács Gábor főiskolai docens és prof. dr. Szepessy Béla egyetemi tanár. Krúdy Gyula- és Ezüstgerely díjban részesült prof. dr. Szepessy Béla, Bencs László-emléklapot vehetett át Kissné dr. Mogyorósi Pálma, a Zenei Intézet munkatársa. Vietórisz József-díjban részesült Vas György, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára. MTA-DAB kutatói díjas lett dr. János István, megyei Prima díjat és MEFS-aranyplakettet vehetett át Vajda Tamás, míg Kollár György munkáját MEFS Elek Ilona-emlékéremmel ismerték el. Szintén Prima díjjal gazdagodott Vavrinecz András. Sarka Lajos Rácz Tanár Úr Életműdíjban, illetve Kabay János-díjban is részesült, míg Molnár Ágnes művészetpedagógiai különdíjat vehetett át, mindketten az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárai. Deák Ferenc-ösztöndíjas lett Bárányné Komári Erzsébet.



Borítókép: A diplomaátadó ünnepségen ezúttal 298-an vehették át az oklevelüket | Fotó: sipeki péter