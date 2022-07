Három jelölt indult a polgármesteri tisztségért a vasárnapi időközi választáson Szamostatárfalván. A leadott érvényes szavazatok 70,86 százalékát Király Attila (Fidesz–KDNP) kapta, így ő a település új polgármestere.

Maga a munkakör nem ismeretlen a számára, hiszen az elődje nyugdíjba vonulása után ez év január elsejétől alpolgármesterként ellátta a településvezetői tennivalókat is, a szavazópolgárok voksa pedig megerősítette, illetve immár hivatalossá is tette, hogy ő Szamostatárfalva polgármestere.

Nyertes pályázatok

– A 2019-es önkormányzati választáskor Gaál Vilma polgármester kért fel arra, hogy vállaljam el az alpolgármesteri tennivalókat, az időközi választáson pedig az itt élő emberek biztatására és Kovács Sándor országgyűlési képviselő támogatásával indultam el. Természetesen a feleségem is mellettem állt, és sokat segített – elevenítette fel az előzményeket lapunk érdeklődésére Király Attila, aki egy hatéves kislány büszke apukája is.

– Több nyertes pályázatunk van, s a legfontosabb feladatunk most az, hogy azokra összpontosítsunk. Ilyen például a csapadékvíz elvezetése, a közösségi ház kialakítása. Üresen áll egy régi varrodai épület, azt szeretnénk felújítani és a közösség szolgálatába állítani. Támogatást a Magyar Falu Program keretében nyertünk rá. Folyamatosan nézzük a pályázatokat, s amire lehet, lecsapunk, természetesen csak akkor, ha megengedi a település költségvetése az észszerűség határain belül.

Nincs sok munkahely a településen, ezért fontos a közmunkások foglalkoztatása. Jelenleg huszonhárom közmunkásnak ad munkát az önkormányzat. A legtöbben – tizenhárman – a szociális programban, illetve a község rendben tartásán dolgoznak, de nem unatkoznak a Start mezőgazdasági programban részt vevők sem: hat hektáron kukoricát termesztenek, két hektáron zöldségfélékkel foglalkoznak, s van az önkormányzatnak fóliasátra is.

– Pihenésre egyre kevesebb időm jut, hiszen magam is vállalkozó vagyok, s hozzájön még a polgármesteri munkakör. Persze, nem panaszkodom, hiszen én vállaltam, s remélem, a munkámmal meg tudom hálálni a lakosság bizalmát.

Nem esik messze az alma...

Időközi polgármester-választást tartottak vasárnap Pátrohán is, ugyanis tavaly júliusban elhunyt Tóth Sándor polgármester. A hatodik ciklusát töltő településvezető a munkahelyén, a polgármesteri hivatalban esett össze, és már nem tudtak segíteni rajta. Ő volt a szíve-lelke a községnek. Dr. Császár Andrea jegyző közösségi oldalán ezt írta róla: „Személyében egy olyan embert veszítettünk el, akinek keresztény munkakultúrája, határozottsága, kitartása és türelme Pátrohán egy életművet hozott létre, és valamennyiünket tisztelőjévé tett. Ő volt az, aki a közösség szolgálatát az istenhit, a szeretet, a tisztelet erejével támogatta.”

Most ismét Tóth Sándor Pátroha polgármestere. A fiának szavazott ugyanis bizalmat a választópolgárok többsége.

– Édesapám 1998 óta volt polgármester. Kiváltságos helyzetben voltam, mert megkaptam a bizalmát, beavatott a munkájába, tisztában voltam a település mindennapjaival, irányításával.

Hivatásos tűzoltóként szolgált

– Én az utóbbi 12 évben Kisvárdán hivatásos tűzoltóként szolgáltam. Szerettem a társaimat, a szakmámat, de most váltok. Nem én jelentkeztem erre a posztra, a lakossági megkeresés után mondtam igent. Felmértem, hogy lenne-e rám igény, aztán vártam a választást. Bármilyen eredmény születik, elfogadtam volna a döntést. Eddig tűzoltóként is másokon segítettem, most polgármesterként a településem lakóin fogok. Az elmúlt 23 esztendő során sokat gyarapodtunk édesapám vezetése alatt. Minden olyan pályázati lehetőséget megragadunk, ami Pátroha javát szolgálhatja.



Borítókép: Kovács Sándor és Király Attila /Tóth Sándor | Fotó: önkormányzat/Király Attila archívuma