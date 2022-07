Még 2020-ban sikeresen pályázott a nagykállói MSZC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium a lengyelországi szakmai gyakorlatra, ennek eredményeként 15 tanuló 3 különböző ágazatot (közgazdaság, pedagógia, turisztika) képviselve utazhatott el Wroclawba, Alsó-Szilézia fővárosába.

A koronavírus-világjárvány miatt sokat kellett várniuk az utazásra. Februárban sok bizonytalanság között kezdték meg az előkészületeket. A projekt munkanyelve az angol, vagyis a diákok csak angol nyelven tudtak társalogni. A tanulók munkáját helyi mentorok segítették, a Budai oktatói pedig kísérőtanárként támogatták őket a mindennapokban. A program elsődleges célja a szakmai tapasztalatszerzés, az idegennyelvi kompetenciák, társas és szociális kapcsolatok fejlesztése, más országok kultúrájának, hagyományainak megismerése volt.

Mindannyian feltöltődtek

– Sokakban talán kételyek fogalmazódnak meg, ha arra gondolnak, hogy több időt kell eltölteniük a családjuktól távol, ha számukra ismeretlen dolgokkal kell megismerkedniük, szembenézniük. Mindenki életében eljön az az idő, amikor próbára kell tennie magát, és meg kell tanulni a megszokottól eltérő környezetben élni. Ez a program és ez a lehetőség tökéletes arra, hogy mindezekre felkészítsen bennünket. Jó esély nyílt a nyelvtudás fejlesztésére. Örültem annak, hogy részese lehettem ennek a három hétnek. Szeretek új embereket megismerni, és szeretek kihívásokkal is szembenézni – erre bőven volt lehetőségem ez alatt az idő alatt – mondta Rákosi Kitti 10. c osztályos, közgazdaság ágazati tanuló.

– A munkaidőn kívül számos szabadidős tevékenységben vehettek részt a diákok. Ilyen volt a városnézés angol nyelvű idegenvezetővel, a Múzeumok Éjszakája programsorozat, a Go Jump trambulinpark, a japánkert, a multimédiás szökőkút, a projektnapi vetélkedő, a Sky Tower kilátótorony megtekintése.

– Megtapasztalták, hogy milyen az élet egy élettel teli, gyönyörű, történelmi nagyvárosban, melynek teljes lakossága több mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népessége összesen, és megtanultak tájékozódni és boldogulni a lengyel mindennapokban – fűzte hozzá Felföldi Ilona programkoordinátor. A budais tanulók az utolsó tanítási napok egyikén tartották meg a „Szakmai gyakorlat Lengyelországban” elnevezésű projekt programzáró rendezvényét Erasmus Day címmel, melyen a részt vevő diákok meséltek társaiknak a Wroclawban töltött három hét feladatairól és élményeiről. Itt kapták kézhez az Europass mobilitási igazolványaikat, mellyel a külföldi szakmai gyakorlatot és tapasztalatot tudják igazolni a későbbiek során.

– Amióta hallottam az Erasmus+ programról, arra vártam, hogy részt vehessek benne. Miután bekerültem a kiválasztott tanulók közé, nagyon boldog voltam. Nem bántam meg, hogy jelentkeztem. Szakmai szempontból fejlődtem, olyan dolgokat tanultam meg, melyeket a későbbiekben hasznosítani tudok – említette Gemzsi Erika pedagógia szakos tanuló.



Borítókép: az iskola archívuma