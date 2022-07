„Eldobni 1 másodperc, eloltani 100 óra, helyreállítani 100 év” – ettől jobban talán érzékeltetni sem lehet, hogy egy esetleges erdőtűz mekkora pusztítást és károkat okozhat, s ami a legmegdöbbentőbb, hogy az ilyen tüzek 99 százalékát emberi felelőtlenség okozza.

Pár napja a Bükkben hatalmas lángok csaptak fel, s mintegy 100 hektáron megsemmisült a természet. Ennek apropóján beszélgettünk a veszélyekről és a megelőzés fontosságáról Leskovics Zoltán tűzoltó alezredessel, aki azonnal meg is jegyezte, szerencsére hazánkban az ilyen lombkoronatüzek nagyon ritkák. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője felidézte a legemlékezetesebb esetet, amikor 2012/13-ban a bugaci ősborókás égett, ami még az űrből is látható volt.

Védelmi terv az erdőkre

– A száraz időjárás miatt nagyon sok a megyében a tűzeset, július 5-éig 1444 riasztást kaptak a tűzoltóink, ebből 996 volt szabadtéren keletkezett tűz, s 733 esetben érintettek a lángok fásítást, erdős területet. Szabadtéri tűzben az idén egy ember vesztette életét, hárman sérültek meg – tudtuk meg a statisztikát az alezredestől, s hozzátette: megyénk az erdőtüzeket nézve nem tartozik a nagymértékben veszélyeztetett kategóriába. Főleg a Dél-Nyírségben vannak nagy összefüggő területű erdőségek – gondoljunk a baktai vagy a Tornyospálca környéki Ricsikai-, illetve a Sóstói-erdőre.

– A legveszélyeztetettebbek a hegyvidéki területek, az Északi- és a Dunántúli-középhegység, valamint az Alföld egyes részei. Ami most a Bükkben történt – tűlevelű erdőben koronaégés – az eddig nem volt jellemző Magyarországon, de úgy tűnik, hogy az éghajlat változása, a rendkívüli száraz időjárás sajnos ezt okozhatja – jegyezte meg az alezredes.

Már 14 éves az erdők tűz elleni védelméről szóló rendelet, amelyben pontosan szabályozzák, milyen védelmi óvintézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az erdőtüzeket megelőzzük. A nagyobb gazdálkodóknak, erdőtulajdonosoknak – a tűzvédelmi besorolástól függően – védelmi tervet is kell készíteniük, amiben összefoglalják a megelőzésre irányuló fejlesztéseket is.

A tervek vonatkoznak kisebb erdőtulajdonosokra is, nekik egyszerűsített védelmi tervet kell készíteniük. S természetesen van megyei erdőtűzvédelmi terv is, amit a katasztrófavédelem és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei állítottak össze, és megtalálhatóak a hivatalos honlapokon is.

– A turisztikai célú parkerdőben a tulajdonosnak kell kialakítania a biztonságos tűzrakó helyet, amit a kirándulók a szabályok betartásával használhatnak, de csak abban az esetben, ha nincs érvényben tűzgyújtási tilalom. Jelenleg az egész ország területén tilos ezek használata! – nyomatékosította Leskovics Zoltán, aki beszélt a tűzgyújtás hármas szabályáról is.

Fontos a szabályok betartása

Mielőtt tüzet gyújtunk, alaposan tisztítsuk meg a tűzrakó környékét az éghető anyagoktól, hogy azokról ne terjedhessenek tovább a lángok. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, és mindig legyen mellettünk tűzoltásra alkalmas anyag – víz, homok, lapát.

Amikor elhagyjuk a tűzgyújtó helyet, nagyon alaposan el kell oltani a tüzet, mert egyetlen pici parázs is rettenetes károkat okozhat. Egy felelőtlenül eldobott égő cigarettacsikk, de akár egy üveg is képes lángra lobbantani a száraz aljnövényzetet.

A tűzoltósági főfelügyelő kitért arra is, hogy az erdőtulajdonosok, az erdőgazdálkodók is csak úgy égethetnek az erdőben, ha erre megfelelő, a katasztrófavédelemtől kapott engedéllyel rendelkeznek, mert az ellenőrzött égetésnek is szigorú feltételei vannak.

Juhász Lajos, a Nyírerdő Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese az aszállyal kapcsolatban a következőkről tájékoztatta szerkesztőségünket:

Pótolni kell a csemetéket

– Több mint 60 ezer hektár állami tulajdonú erdőt kezel a Nyírerdő Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében. A mostani száraz időjárás ezeket az erdőket is megviseli, az erdőfelújítások esetében aszálykárokkal kénytelenek számolni az erdészek.

– Ha továbbra is elkerülik a csapadékot hozó felhők a térséget, akkor az ez évi erdősítések túlnyomó részét lehet, hogy meg kell ismételni. Az már szinte biztos, hogy a szokásosnál nagyobb mértékű többletpótlási feladatokkal kell szembesülnünk, vagyis a szokásos 20-30 százalékos csemetepótlás helyett jóval nagyobb mennyiségre lehet majd szükség. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az előzetesen tervezett költségeket jóval felülmúlják majd a kiadások – magyarázta a szakember.

– A társaságunk azt kéri az erdőjáróktól, hogy tartsák be a tűzgyújtási tilalmat, amit a kánikula és a kritikusan száraz talajviszonyok miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében június 24-től rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Július 2-től egyébként az egész országra kiterjesztették a tilalmat. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is – tette hozzá Juhász Lajos.

Borítókép: MTI