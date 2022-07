Vannak, akiknek olyan egyenesnek tűnik az életpályájuk, mintha kijelölték volna számukra, az előrejutásuk pedig olyan könnyűnek, mintha az oda vezető utat kikövezték volna előttük. Elsőre dr. Papp Endrének, a Sóstó Zoo állatorvos igazgatóhelyettesének az eddigi életútja is ilyennek látszik. Négy-öt éves korában eldöntötte, hogy állatorvos lesz, és már kisgyerekként szoros kapcsolatot ápolt a nyíregyházi természetvédő körökkel.



Aztán Gajdos László igazgató szép lassan növekedési pályára állította a Nyíregyházi Állatparkot, mintha előtte is egyengetné az utat, ráadásul az intézmény korábbi igazgatóhelyettese is már gyermekkorától jól ismerte. Jelentkezett az állatorvosi egyetemre, ahová mindig sokszoros a túljelentkezés, de ott is remekül vette az akadályokat.



A nyíregyházi állatkertben tehette le a gyakorlatát, és amikor már csak két éve maradt az egyetemből, dr. Gonda Gedeon hatósági ellátó állatorvos szinte a jobb kezeként tekintett rá. Alighogy kezébe adták a diplomát, az állatpark abba a fejlődési szakaszba került – még nagyobb ívű fejlődés előtt állva –, amikor szükség lett állandó állatorvosra. Papp doktornak szinte csak át kellett vennie a megbízólevelét. Jött a következő lépcsőfok, az akkori zoológiaigazgató-helyettes külföldre nősült, így szinte megörökölte a székét.



És ha már a nyíregyházi park megengedhette magának, hogy saját állatorvosa legyen, illett nemzetközi szervezetekben is megjelenni, előadásokat tartani. A tehetséges fiatal orvosra itt is felfigyeltek: az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) elnökévé választotta. Csak szerencsés véletlenek és együttállások sorozatának köszönhette volna mindezt? Szerénysége aligha mondatna vele mást. Mi viszont gyaníthatjuk: szorgalom és rátermettség nélkül nem juthatott volna idáig.



Feltűnően meredek ívű karriert sikerült néhány év alatt elérnie.



Úgy tűnik, az én életemben ez már csak így van: valahogy megtaláltak a kihívások. Persze sikerült jó döntéseket hoznom, és a helyemet is mindig megálltam. Pedig az egyetemen ilyen specializáció, hogy vadállatokkal foglalkozó szakállatorvos, nem volt. Egzotikusszakállatorvos-képzés létezett, de oda is inkább csak hörcsögöt, tengerimalacot, papagájokat vittek be. Ráadásul szerencsétlen pillanatként éltük meg, hogy különféle szervezési okokból a mi évfolyamunkon nem lehettünk gyakornokok. Nekem ezért is előnyös volt jó kapcsolatot ápolnom a Nyíregyházi Állatparkkal.



Szakosodás hiányában viszont bizonyára akadtak váratlan szakmai kihívások.



Elsősorban tudnom kellett együtt dolgozni a gondozókkal, ők igazi specialisták, az állatok egyedi tulajdonságairól adott esetben többet tudnak, mint egy jó állatorvos. Figyeltem, hallgattam az állatokat, mindent megbeszéltünk a gondozókkal, és állományszinten igyekeztem megközelíteni a problémákat, leginkább megelőző kezelésekben gondolkodva. Ha valamilyen változást tapasztaltunk, ezt értelmezni kellett, ismerve a különféle egzotikus és vadállatfajokat is, a biológiájukat, a természetes csapatdinamikát. Ami pedig a kihívásokat illeti, az adott esetekről nagyon sok szakirodalmat kellett elolvasni. Magyarországról ez nagyon nehezen volt elérhető, még manapság se könnyű. Szerencsére a magyar állatorvosi egyetem képzése már akkor is világszínvonalú volt, amikor odajártam, az egyetemi könyvtár pedig kellően fejlett. Kezdetben csak német nyelvű szakirodalmat őriztek, a mai modern publikációk viszont már angol nyelven, Amerikából érkeznek. Sokáig minden esetre külön készülni kellett, és mindegyiket egyedül kellett megközelíteni. Ebben az értelemben ma sincs másképp, szinte minden eset egy-egy új kihívás.



Hogyan fordult át, tolódott el a napi operatív munka a menedzselés irányába?



Kiépítettünk egy azóta is létező, de mostanra komoly fejlődésen átment rendelőt, terepmunkára alkalmas eszközöket szereztünk be. Az én úttörő szerepem leginkább ebben volt, a szakirodalomra támaszkodva a terepi altatáshoz – altatópuskára, fúvócsőre – protokollokat dolgoztam ki. Az állatkerti munkának valójában ez a második legfontosabb pillére. Minden más, ami erre épült, tulajdonképpen az utódaim vívmánya volt. Az új kollégáink hozták a belgyógyászati, sebészeti tudásukat, és ahol kellett – kisállatfogászat, patás állatok kezelése, ultrahangozás, egyéb műszeres beavatkozás, speciális beavatkozások orangutánnál, gorillánál, fókánál –, igyekeztünk specialistákat megszerezni. Dr. Járos Ildikó például nagyon komoly lovas gyógyászati szaktudással bír, jelenlegi főállatorvosunk, dr. Biácsi Alexandra pedig az egzotikus­állat-gyógyászatra specializálódott magas szinten, most éppen PhD-munkát folytat. Az állatorvoslással párhuzamosan fejleszteni kellett az állattartás-technológiát, a takarmányozást. Egyébként nálunk minden állatorvosnak mindenre rálátása van, de lehetnek olyan szakterületeik, amiket szívesebben művelnek. Sőt el is ismerjük, ha valaki valamely terület elméleti szakembere. A szaktudásfejlesztés nyilván sohasem állhat meg, évekre előre elkészítjük a fejlesztési tervünket állatlétszámra vagy akár épületekre is lebontva, hogy már most lássuk, milyen irányba kell továbbképeznünk a gondozóinkat, hogyan lehet a kapacitásukat növelni, létszámemeléssel vagy új munkaszervezéssel lehet-e erősebb csapatot kovácsolni. Amikor pedig a menedzselési feladatok jól ötvöződnek a zoológiai állatorvosi hozzáértéssel egy állatkert vezetésében, az általában szerencsés együttállást eredményezhet.



Mint ahogyan egy magas pozíció betöltése is az EAZA-ban. Ez hogyan sikerült?



A szövetség – amelyhez 25 európai és 20 Európán kívüli ország csatlakozott – rendezvényeire már igazgatóhelyettesként ellátogattam, az évi két (ma már három) gyűlésből elsősorban az őszire. Az irányítótestületben, azaz a legfelsőbb tanácsban, a Councilban megüresedett egy hely, mert az egyik képviselő távozni kényszerült. Felfigyeltek rá, hogy a magyarországi képviselő is néha megszólal, és mond az EAZA munkáját, döntés-előkészítését segítő, értékes gondolatokat. Közben egy olyan munkacsoportban is tevékenykedtem, amely az állatkerti szállítások jogi lehetőségeit – milyen jogharmonizáció lehetséges, miért érdemes lobbizni stb. – monitorozta, és egy másikban, ami a légi állatszállítás mikéntjére, az állatszállító ládák kiválasztására fókuszált. Szóval látták, hogy mozgolódok, hallották a hangomat, tudták, hogy mindig vannak szakmai érveim többféle területről is. Felfigyelt rám az EAZA-nál első ciklusát töltő német elnök, felkért titkárának, mivel fontos célja volt, hogy a dél- és kelet-európai országokból is beemeljen az ő 6-8 fős iránytótestületébe szakembereket, ezzel is befogadóbbá, a diverzitásra jobban figyelő intézménnyé alakítva át az EAZA-t. A második ciklusát ismét velem akarta folytatni, akkor az etikai ügyekkel foglalkozó munkacsoport vezetésére kért fel. Úgy tűnik, egyre felelősségteljesebb pozíciókban is megálltam a helyem. Aztán újabb véletlen: az elnök helyére automatikusan lépő alelnök távozni kényszerült, és akkor megkérdezték, kinek lenne kapacitása a posztra. Megpróbáltam – egy kihívóm volt, de visszalépett, egyébként most is velünk van, alelnöke az én irányítótestületemnek –, és féléves felkészülés után végül senki se szavazott ellenem a választáskor. Az irányítócsapatomat sikerült úgy összeállítanom, hogy mindenki elfogadta, mert tudták, mindenkinek a hangja hallható marad. Érdekes helyzet ez, mert az EAZA és tagjai egy ideje kényes helyzetek ütközőzónájában vannak, gondoljunk csak a pandémia három éven át tartó, látogató nélküli állapotaira vagy az orosz–ukrán konfliktusra. Ilyen körülmények között kell megőrizni egy 400 fős szervezet egységét, ütköztetni a véleményeket, és kivezetni a konfliktusokat, méghozzá demokratikusan. Ám ha egy erős szervezet áll az állatkertek mögött, marketinggel, jó gyakorlatok felmutatásával, brüsszeli lobbitevékenységgel, statisztikailag feldolgozható adatokkal, amelyek igazolják az állatkertek fontosságát, hasznosságát, a fajmentésben betöltött szerepét, akkor az mindenkinek rangot, biztonságot ad.



Nem jelent gondot Nyíregyháza fizikai távolsága az EAZA központjától?



Mivel Gajdos László egy fiatal csapatot emelt be az irányításba az évek során, nem volt kérdés, hogy a számítógépes részleget fejlesztve megteremtsük az online kapcsolattartás feltételeit, illetve hogy átálljunk egy felhőalapú nyilvántartásra. Az utazással és az állatok szállításával pedig korábban se volt gond. Évente három gyűlésen kell jelen lennem, a továbbiakban pedig minden online történik. A szervezetnek egyébként egy kis irodaháza van az amszterdami állatkertben, ahol 20-30 fős csapat dolgozik, és hihetetlen mennyiségű információt dolgoz fel, amelyet a munkacsoportok és döntéshozók alakítanak programokká. Kidolgozott a 4-5 évre szóló programtervünk, ami munkacsoportokra lebontva 600-800 pontból áll, a központi csapat ezt szintetizálja és juttatja vissza feladatként az állatkertekhez, amit egy tízéves ciklusban jól kidolgozott akkreditációs auditprogrammal követünk nyomon. Ez a demokratikus szervezet – egymást segítve, támogatva, ellenőrizve, de ha kell, kritikus megszólalásokkal – minden tagjának a munkáját képes fejleszteni.



Egy ilyen pozíció nyilván a Sóstó Zoonak is számos előnyt hozhat, legyen szó az egyedszám növeléséről vagy az 500 ezres látogatói kategória minél gyorsabb elhagyásáról.



Az utóbbira többféle stratégia is van, de ha egy állatkert ki tud állítani egy olyan embert, aki képes egységet kovácsolni, és egy ilyen nagy közösség bizalmát élvezi, az már önmagában elismerés. És aki egy ekkora szervezet centrumában lehet, ahol a tudás kulminál, a különböző folyamatokat is jobban képes értelmezni. Látja a legjobbak közé emelő fejlődési irányt, és haza tudja vinni a tudást a saját állatkertjének. Az elmúlt húsz évben világszinten is elismert állatállomány, állatházak és tenyésztési eredmények eléréséért küzdöttünk. Bizonyítottuk, képesek vagyunk rá, de nem feltétlenül ez lesz a jövőben a követendő irány, hanem a szélesebb körű szakmai tevékenység és új marketing­elemek kitalálása. Most, hogy az igazgatónk, Gajdos László a Magyar Állatkertek Szövetségének az elnöke, két magas pozíció egy intézményből egyébként is extra lehetőségeket kínál. Szépen összhangba tudjuk hozni a két szervezet munkáját, és ebből nemcsak Nyíregyháza, hanem az összes magyarországi állatkert profitálhat.



Ha nem tévedünk, két fiú­gyermek édesapja, ők is nagy rajongói a vadállatoknak?



A nagyobbik most nyolcéves, ám mivel még nálam is céltudatosabb, már most eldöntötte, hogy apja nyomdokaiba lép, a hétéves kisebbik valamivel impulzívabb, ő inkább még csak a pillanatnak él. Nekem az a fontos, hogy megértsék és tudják, hogy emberként ezen a világon csak úgy létezhetünk, ha egységet alkotunk a természettel. Az állatok szeretete már most központi szerepet tölt be az életükben, és bár még csak tengerimalacuk van, egyszer talán egy szafarira is el tudunk menni közösen.