Megyénk négy településén rendeztek időközi választást vasárnap, mindegyik községben a polgármester személyére adhatták voksukat a választópolgárok.

A négy újonnan megválasztott polgármester közül kettőt most, kettőt pedig holnap mutatunk be.

Jól ismeri a falut és lakóit

Császlón Pásztor György (független) egyedül indult, 102 érvényes szavazattal lett a település új vezetője. Nem ismeretlen számára az önkormányzati munka, hiszen korábban több cikluson keresztül is tagja volt a képviselő-testületnek, tavaly augusztustól pedig az ügyrendi bizottság elnökeként irányította a települést, intézte a község életét meghatározó ügyeket.

Jól ismeri a falut és lakóit, ugyanis tősgyökeres császlói, születése óta a településen él, csupán a tanulmányai és a sorkatonai szolgálat miatt volt távol a községtől.

– Sok mindent kellene megvalósítanunk a településen – ami egyébként Közép-Európa legidősebb somfájával büszkélkedhet –, de nem könnyű úgy tervezni, hogy emelkednek az árak. Úgy kell gazdálkodnunk, hogy mindenre jusson – mondta el érdeklődésünkre Császló újonnan megválasztott polgármestere. – Tavasszal nyertünk támogatást a Dunaújváros utca felújítására. Sokaknak furcsa lehet ez a név, pedig a magyarázata egyszerű: a nagy árvíz után Dunaújváros munkásai építették fel újra ezt a részt.

Főzések barátokkal, idősekkel

– Nem könnyű a település mindennapi élete, hiszen kevés a munkahely, két-három vállalkozó tud munkát adni a helybelieknek. A legtöbben gazdálkodnak, köztük én is. A közösségi életet is igyekszem erősíteni, például a baráti társasággal és az idősekkel szoktunk közös főzéseket rendezni, főleg mióta a vírusjárvány visszaszorítása mindezt lehetővé tette – tette hozzá Pásztor György.

Bégány Róbert (Fidesz–KDNP) szintén egyedüli jelöltként indult Szamosúj­lakon a polgármesteri tisztségért, a lakosságtól 171 érvényes szavazatot kapott. Mikor arról faggattuk, hogy mi késztette, mi ösztönözte arra, hogy elinduljon az időközi választáson, a következőket válaszolta:

Emlékek és élmények

– Nagyon jól ismertem Csaholc polgármesterét és háziorvosát, néhai dr. Al-Syed Isamot, hiszen az elmúlt évek során dolgoztam kórházban, a mentőszolgálatnál és orvosi ügyeleten is. Sokat mesélt a polgármesteri munkájáról, gyakran bele is láthattam a felelősségteljes napjaiba. Nagyon szerette az embereket, s ez a szeretet visszatükröződött a polgármesteri és a háziorvosi hivatásából is. Az emlékét sohasem feledem, s tulajdonképpen több év távlatából a vele kapcsolatos sok szép élmény ösztönzött arra, hogy elinduljak a polgármesteri választáson, hiszen én is emberek között dolgoztam, a munkámmal őket segítettem, őket szolgáltam.

– A képviselő-testületbe 2019 októberében kerültem be, s akkor alpolgármester lettem. Mindig azt vallottam, hogy az önkormányzat van a faluért, s nem fordítva – magyarázta Szamosújlak új vezetője.

– A legfontosabb célom polgármesterként, hogy szebbé, élhetőbbé tegyem a települést. A kormánynak köszönhetően van is egy nyertes pályázatunk, több mint tízmillió forintot nyertünk egy temetői felújításra. Lakossági igény volt a ravatalozónál egy előtető építése, ami nyáron a tűző naptól, ősszel és télen a csapadéktól véd.

– A művelődési házunk egy része rossz állapotban van, szeretném azt is felújíttatni, hiszen fontosnak tartom a közösség formálását, erősítését. Alpolgármesterként szerveztem adventi programot és nőnapi műsort is a településen. Szeretnénk egy traktorra is pályázni, ami segítené a falu szépítésének munkálatait. Az utóbbi időszakban ha van eladó ház Szamosújlakon, az hamar elkel, fiatal családok veszik meg, ők főleg Kárpátaljáról érkeznek. A közmunkásaink leginkább a falu arculatának rendezésén dolgoznak, foglalkoznak többek között földutak karbantartásával, virágok gondozásával, a parlagfű irtásával – mondta Bégány Róbert, akinek a felesége Fehérgyarmaton dolgozik, a fia, Zsombor pedig ősztől második osztályos a Deák Ferenc Gimnáziumban.

Lakodalmakban szól a nóta

Mikor a pihenésről, kikapcsolódásról faggatjuk Szamosújlak első számú emberét, így válaszol:

– Nagyon szeretem Kocsis Janika mulatós zenéjét. Sok helyre elutaztam, hogy meghallgathassam, végül kedvet kaptam én is az éneklésre, a zenélésre. Rendezvényeken, lakodalmakban lépek fel immár húsz éve a szintetizátorommal. Itt is emberek között lehetek, embereket szolgálhatok, s még ki is kapcsolódom.

Így most már érthető, hogy a közösségi portálon miért gratulált úgy Iszák Tibor, Sonkád polgármestere Bégány Róbertnek: „Lesz egy nótafa köztünk!”



