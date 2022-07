Olyan tempóban foglalják le a külföldi utakat itthon, mintha valamiről lemaradnának az emberek. Az utazási irodák egybehangzó véleménye szerint sokan be szeretnék pótolni az elmúlt 2 évet, s repülős utakra indulnak. A célpont: Törökország, Görögország, Egyiptom, s mivel Spanyolország legnagyobb szigetére, Mallorcára is indul közvetlen járat Debrecenből, ezért megyénkben ezt a lehetőséget sem hagyják ki az utazás szerelmesei.



Félreértés ne essék! Nemcsak párosával pakolják be a bőröndöt, hanem a 4-5 tagú családok is csomagolnak. Minimum egy hetet, de akár kettőt is szívesen elidőznek valamelyik üdülőparadicsomban. A világjárvány miatti korlátozásokat a legtöbb helyen feloldották, így semmilyen tilalom nem szab gátat, utazhatunk a világ bármely részére.



A legkényesebb témával indítottuk a kérdéssort a nyíregyházi Dolce Vita Utazási Irodában, megkérdeztük, mennyivel emelkedtek az árak az idén.



A drágulás ellenére is foglalnak



– Nyolcszázalékos emelést kell elkönyvelnünk ebben a szezonban. Drasztikusan megnőttek a költségek, emiatt a touroperátoroknak is muszáj volt feljebb vinni az árat, a drágulást májusban közöltük az ügyfelekkel, a kerozinfelár bevezetését követően. Az az igazság, hogy nagy vihart nem kavartunk ezzel, hiszen az ügyfelek tisztában vannak az infláció mértékével, hogy drágább lett a mindennapi élet, így elfogadják, és kifizetik az utazás többletköltségeit – mondta el Varga Edina, az utazási iroda tulajdonosa, ügyvezetője.



Hozzátette, annyira tele vannak a járatok, hogy már csak a lyukakat tömik be. Mint mondta, a főszezon már szinte „elszállt”. Megjegyezte, ez az esztendő a turizmusban behozza az előző 3 év lemaradását, a szektorban dolgozókat megnyugvással tölti el, hogy van forgalom, a vakációzni vágyó embereknek pedig felüdülés, hogy végre szabadon kikapcsolódhatnak.



Persze az, hogy tombol az utazási kedv, nem jelenti azt, hogy mindegy a magyarnak, hová megy, csak menjen valahová. A jól bevált üdülőhelyeket, a járvány miatt elhalasztott élményeket keresik. Mérlegelnek, mert bizony lassan egy balatoni körútért annyit kell fizetni, mint egy görögországi apartmanos nyaralásért, ezért voksolnak sokan a külföldi üdülés mellett.



A szálláshelyek adatairól...



Mindezt Enyedi Péter, a Gáll Travel Utazási Iroda ügyvezetője is alátámasztotta. A szakember kiemelte azt is, akiknek a büdzsébe belefér, a külföldi út mellé néhány napos belföldi kirándulást is beírnak a naptárba.



– Jó pár éve már, hogy reneszánszát éli a Balaton, sokan veszik célba, s tele is van a part egy-egy kulturális program, fesztivál idején főként. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből örömest mennek a Mátrába, a Bükkbe. Eger évek óta előkelő helyen áll a népszerűségi listán, s azok a gyógy­vizes üdülőhelyek szintén, ahol többféle szálláslehetőség áll rendelkezésre. Ha rajtunk keresztül belföldi utat választ egy család, a tapasztalatok szerint a színvonalas szállodai kiszolgálást keresi, ellátással, wellness-szolgáltatással. Ne feledjük, az aktív turizmus egy külön lába az idegenforgalomnak idehaza, így ahol kerékpáros vagy gyalogos túralehetőséget ajánlanak, vizes programokkal, nem kell lasszóval fogni a turistát – osztotta meg tapasztalatait Enyedi Péter.



Annyi kiegészítést hozzáfűzött, hogy a szálláshelyek iránti igényekben nagy a szórás, szállodákban és magánszálláshelyeken egyaránt megszállnak a vendégek, ezért sem lehet pontos képet festeni a belföldi forgalomról, hiszen nem mindenki foglal utazási irodán keresztül. Sokan közvetlenül a szállás­adóval egyeztetnek, a nagy szálláskereső portálokat is kihagyják, ha olcsóbban akarnak kijönni.



Így a belföldi forgalomról sokkal pontosabb képet fest a szálláshelyek forgalma. Utánanéztünk a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatainak, ezek alapján nincs ok a panaszra, a belföldi vendégéjszakák száma 15 százalékkal meghaladta a pandémia előtti, 2019-es évet.



A Balaton viszi a prímet



A rendelkezésre álló adatok szerint idén júniusban négymillió vendégéjszakát rögzítettek a hazai szállásadók, ami 50 százalékkal magasabb a tavalyinál – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közleményből kiderül: a belföldiek 15 százalékkal, a külföldiek háromszor több vendégéjszakát töltöttek el nálunk, mint tavaly.



Változatlanul a Balaton térsége a legnépszerűbb, ezt követi Mátra–Bükk, Debrecen és térsége, Budapest környéke és Bük–Sárvár.