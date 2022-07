Dr. Mészáros Józsefet tavaly tavasszal nevezték ki a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökének. Augusztus elsejétől lett az intézmény fenntartója az alapítvány, tehát ez az első modellváltás utáni diplomaosztó.

– Köszönet illeti a szülőket, az erőfeszítéseik eredménye ez a mostani ünnepség. Terjesszék az intézményünk jó hírét a családban, a környezetükben! Az a cél, hogy egyre többen ismerjék meg a színvonalas képzéseinket – mondta felszólalásában dr. Mészáros József

Dr. János István általános rektorhelyettes beszédében kitért arra, hogy a 2021/2022-es tanévben reagálniuk kellett a koronavírus-járvány újabb hullámára és az orosz-ukrán konfliktusra, a háborús menekültek elhelyezésére, befogadására. Az első helyen 1428 diák jelölte meg a Nyíregyházi Egyetem valamelyik képzését, összesen pedig 4401-en jelentkeztek.

Az első helyes jelentkezők száma 13,6 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest. Országos viszonylatban a csökkenés a jellemző, tehát a beiskolázási kampányuk sikeresnek bizonyult.

A következő tanévben a távoktatás is megjelenik a képzési portfóliójukban. Kiemelt stratégiai cél a tanárképzés megújítása és megerősítése az egyetemen. Az értékteremtés tetten érhető a szellemi atmoszférájukban: kollégák vehették át a kitüntetéseiket Vassné prof. dr. Figula Erikától és Halkóné dr. Rudolf Éva kancellártól, majd a végzős hallgatókat szólították, akik büszkén fogták a kezükbe a diplomájukat.

Államvizsga a kisbabával

– Nagyon szerettem az egyetemre járni: kiváló oktatóim voltak, és érdekeltek az órák is. Hihetetlenül jó volt a közösség. Ideális a helyszín, mert közel van a természethez, ki is használtam az erdős, zöld övezetes részt. Egyébként pedig ezzel csak életem egy szakasza zárult le, maradok tovább, részt veszek a diplomás képzésben – árulta el Kovács Gábor, aki programozó-informatika szakon végzett.

– Iskolai, óvodai szociális előadóként dolgozok Cigándon. Levelező szakon jelentkeztem szociálpedagógiára. Időközben megszületett Panna, akit 7 hetes korábban magammal vittem az államvizsgára, most pedig 2 hónaposan elkísért a diplomaosztóra is. A második diplomámmal most CSED-en vagyok a dögei otthonunkban. Jó volt a Nyíregyházi Egyetem hallgatójának lenni – jegyezte meg Parádáné Demeter Enikő.