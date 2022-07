Elérte az utazási irodákat a forint gyengülő árfolyama és a kerozin árának megduplázódása. A jelenlegi helyzet miatt szerződésmódosításokra kényszerül jó néhány utazási iroda, ami a Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint szükségszerű lépés, és nincs köze a légitársaságokat is érintő kormányzati külön­adóhoz. A szövetség szerint a gyakorlatot az magyarázza, hogy az irodák a kapacitáslekötéseikre vonatkozó szerződéseiket minimum egy évvel az utazás előtt kötik meg, és ez alapján készítik el árkalkulációikat. Ebben az akkori várakozások szerinti euroárfolyammal számolnak, légitársasági és autóbuszos szerződéseiket pedig szintén egy évvel előre, fix kerozin- illetve gázolajparitáson kötik meg.

Az utasok kezében a döntés

A szakemberek szerint az áremelést fokozza az is, hogy a légitársaságok gépei a pandémia alatt a hangárokban álltak, évekig veszteséget termeltek. A megyénkbeli utazási irodák a szervezés mellett közvetítő tevékenységet is végeznek, a nagyobb irodák termékeit is kínálják, így őket is érinti az emelés. Megkeresésünkre Bicsérdy Rita, a Sky Travel utazási iroda irodavezetője elmondta, az üzemanyagárak emelkedése valóban felhajtja az árakat, s ezt erősíti az elmúlt hetek gyenge forintárfolyama is.

– A hazai utazási irodák szinte kivétel nélkül emelték az árakat. A törvényi előírás érdekében az utasoknak 8 százalékos emelést kell elfogadniuk, ez a megengedett határ. Azonban ha ennél nagyobb mértékű a tarifák növekedése, akkor az utasoknak jogukban áll eldönteni, kifizetik-e a különbözetet, és ragaszkodnak az úthoz, vagy elállnak a foglalástól. Utóbbi esetben visszatérítik nekik a befizetett összeget – hangsúlyozta az irodavezető.

– Mi is ezzel a helyzettel küzdünk, hiszen a saját utak mellett közvetítői szerepet is ellátunk. A saját foglalásaink esetében nem emeltünk az árakon, de a közvetítői utak esetében nem tehetünk mást, és folyamatosan tájékoztatjuk a változásokról az utasainkat – tudtuk meg Bicsérdy Ritától, aki azt is elárulta, az emberek mintegy 90 százaléka nagyon toleráns, tudják, milyen folyamatok zajlanak a világban, s elfogadják a megemelkedett árakat.

„Kereszttűzben” a kisebb irodák

Hasonlókról számolt be Seres Bianka, a Gáll Travel utazási iroda munkatársa is. Mint mondta, a kisebb irodák közvetítői tevékenységet is végeznek, és követniük kell a partnerek árképzéssel kapcsolatos utasításait.

– Kereszttűzben vagyunk, ugyanis óriási most az utazási kedv, ugyanakkor ezek a változások rengeteg pluszterhet rónak ránk. A legnépszerűbb csomagajánlatok szinte teljes mértékben közvetítői utak, és bár érthető az árnövekedés oka, sajnáljuk, hogy ezzel is terhelnünk kell az ügyfeleinket. Azonban szerencsére a 90 százalékuk nagyon toleráns, a többiek viszont kompenzációt várnak az emelés miatt. Az egy-két fős utazásoknál nem lesz annyira húsba vágó az emelés, a nagycsaládosokat viszont jobban megviseli, ha egy utazás ára 15 ezer forinttal emelkedik fejenként, és öt-hat ember indul nyaralni egyszerre – tette hozzá Seres Bianka.