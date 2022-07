"Azt szeretném kérni, hogyha bármikor este, a Kótaji úton, a Nyíregyháza tábla után, a buszmegállóban láttok egy nőt kiszállni a kocsiból a kezében egy dobozzal az erdő felé menni, kérlek ne gondoljatok rosszra!" - írta. - "Csak én vagyok, sünit mentek. Mint ma is. Meg 2 napja. Meg 3 hete is. Valamiért nagyon szeretnének a kertünkön át közlekedni, de ezt a tacsink nem díjazza. Ma is fél 12-kor ébresztett. Íme a mentettek." - Azzal a hölgy fotókat is megosztott a megmentett sünikről.

Forrás: B. C. Boglárka - Nyíregyen Hallottam

Forrás: B. C. Boglárka - Nyíregyen Hallottam

Forrás: Nyíregyen Hallottam