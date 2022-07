1962. július 18., szerda

A vonat az alkoholisták eldorádója, a részegek zöme szabolcsi

Olykor úgy tűnik, az alkoholisták valóságos eldorádója a vonat. Rengeteg az ittas ember. Percenként tántorognak ki a MÁV utasellátó kocsijából a mindjobban megrészegülő utasok, botrányos összeütközések közepette keresik ülőhelyüket, miközben durván sértegetik a józan utasokat. Üljön fel bárhol az utas, kisvártatva megjelennek a részeg alakok. Mindez addig általános alkoholista probléma. Azonban a részeg utazók zöme - távolabbi vonatokon is - szabolcsi. A hazautazás örömére öntenek fel a garatra, néhány piros bankóval megkönnyítve zsebüket, családjukat.

Nem lehet csodálkozni azon, hogy a szélrózsa minden irányából érkező vonatokon az ittasok "babérját" a szabolcsiak viszik el. Közismert, csaknem 40 ezer szabolcs-szatmári ember jár megyén túli munkahelyre dolgozni. Egy közepes népességű város kerekedik fel a hét végén, utazik haza. S a hazautazás ezernyi lehetőséget teremt az ivásra. Leselkedik áldozataira az alkohol a vonaton is. Az utasellátó jól berendezett kocsija részegítőbbnél részegítőbb italok sokaságát kínálja vendégeinek.

Nem titok, a vasúti balesetek tekintélyes hányadát az ittasság okozza. Verekedések. botrányok, a vészfék meghúzása is nem kevés esetben az alkohol hatására történnek. Labdarúgópályán, strandon, s más nyilvános helyen már korlátozták a tömény italok árusítását. A vonaton, ahol naponta tízezrek tartózkodnak, a valóságban nincs leleplezője az alkoholnak. Sőt gyakori, hogy az ittas embereket kiszolgálják, mit sem törődve az ide is vonatkozó rendelettel. Nem lenne célszerű és hasznos korlátozni a tömény italok kimérését a vonaton? Nem kellene a munkahelyeken a kifizetőnapokon a munkás családjára is gondolni?

1982. július 18., vasárnap

Ejtőernyősök lógnak a nyíregyházi víztornyon

A nyaktörő vállalkozáshoz, vagyis a víztorony állvány nélküli festéséhez, villámhárító javításához és tetőszigeteléséhez hétfőn délután kezdett az MHSZ nyíregyházi repülőklubjának 15 ejtőernyőse, társadalmi munkában. Ha az időjárás másképp nem akarja, két hét alatt szeretnék befejezni a munkát. Biztatnak: eredjek felfelé tartó kollégájuk nyomába a 233 lépcsőn. Kettesével szedjük a fokokat, mire felérünk, a lépcsőktől, vagy a körkörös mozgástól, de szédelgek. Az ejtőernyősök délutánonként háromszor-négyszer is megteszik a távot, edzésnek se lehet utolsó.

Az együttes vezetői Vámos János és Fedor László, ejtőernyős szakoktatók, ők kalauzolnak végig a 36 méteres párkányon. Öt munkahelyet alakítottak ki körben, ezen dolgoznak az épp sorosak. Mert egy szál kötélen ücsörögve, 25-30 méter magasságban, bár ők esküsznek rá, hogy a hevenyészett szék kényelmes, nem lehet az élvezet netovábbja. A torony felét már megtisztították, a hét végére a javítások is készen. Aztán, amíg a festékre várnak - mert a különleges festék még nem érkezett meg -, néhány nap igazi edzés következik. Készülnek a Kelet-Magyarország ejtőernyős Kupára.

A víztorony új színe különben téglavörös lesz, a keskeny részein fehér csíkokkal. A 3500 négyzetméter betonfelületre, ahogy hevenyészve kiszámoljuk, jó két tonna festék, ha elegendő lesz.

2002. július 18., csütörtök

Vasvári Vivien tartja az országos csúcsot

Nemcsak a neve cseng szépen, az arany is ott csillogott Vasvári Vivien nyakában. A nyíregyházi kislány nemrégiben a nemzetközi gyermek atlétikai találkozón remekelt. Vivien az 1990-es születésű lányok között végzett az első helyen 600 méteren, időeredménye (1:24.9) pedig új korosztályos országos csúcs.