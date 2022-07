A májusi esők után a medárdi csapadékkal is adósunk maradt az időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén. A mostanra pusztító aszállyá súlyosbodott szárazság szinte minden növénykultúrában károkat okoz, így a már betakarított repce és az árpa 1-3 tonnás hektáronkénti átlagos terméseredményei is csupán a felét teszik ki a nyugati országrészekének. Bár a kenyérgabona minősége jónak ígérkezik, a termés mennyisége itt is jóval elmarad a szokásostól a szem és a szalma tekintetében egyaránt.

A szárazság igazi kárvallottjai a kapásnövények, valamint az öntözetlen zöldség és gyümölcsállományok, ezek éppen most igényelnék a legtöbb vizet a fejlődéshez, valamint a termésképzéshez. Sajnos azonban a vízkészletek - az éltető csapadék elmaradása miatt - a legjobb adottságú talajainkon is kimerülőben vannak. A hónap csapadékösszege a megye északnyugati tájain helyenként elérte a 30-40mm-t, ami még mindig csak a sokéves átlag fele. A szabolcsi térség középső részén 20, keleten, Szatmárban 10mm körüli mennyiség gyűlt össze, de néhol még ennél is kevesebb csapadék hullott az elszórt záporokból, zivatarokból.

A kritikusan alacsony csapadékösszegek eltörpültek az átlagosan napi 4-4,5mm-re rúgó párolgási rátából számolt havi 120-130mm-es veszteség mellett, miközben már a hónap kezdetén is alacsony telítettség volt jellemző az 1 m mélységű talajszelvényben. Az északnyugati részeket leszámítva a 20-30cm-es, művelt rétegben szinte egy csepp nedvesség sem maradt a hónap utolsó napjára, de a teljes gyökértérben is közel holtvízi nedvességtartalommal számolhattunk öntözéses vízpótlás híján. Július első két napján többfelé fordultak elő zivatarok, melyek átmenetileg 20-40mm-es csapadékösszegekkel mérsékelték az aszályt, ám ezek is csak 3-4 járás területére terjedtek ki.

A hőmérséklet az időszak nagy részében csak kevéssel a sokéves középérték felett alakult, s a hőségnapok esetszáma sem volt kiemelkedő, az utolsó héten tetőző hőhullám csúcsán azonban többfelé mérhettünk 36-38°C-ot. Éjszakánként jellemzően 12-16 fok közé hűlt a levegő, a hónap végére már a felfrissülés is elmaradt a 18-20 fokos hajnalokon. A folytatásban minden jel szerint átmenetileg enyhül majd a hőség, térségi léptékben is jelentős, áztató csapadékra azonban július első felében sem számíthatunk, csupán helyi záporok, zivatarok csökkenthetik némileg a súlyosnak ígérkező aszálykárokat.

Debreceni Egyetem – MÉK,

Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ