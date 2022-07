- A múlt heti kormánybejelentés óta gyakorlatilag a feje tetejére állt a világ. Ahogy bejelentették a rezsicsökkentéssel kapcsolatos változásokat, azonnal elkezdtek égni a vonalaink és a tűzifa-készletünk egy-kettőre kifogyott. Egyszerűen elfogytak a készleteink, és nem is látjuk, honnan jön majd az utánpótlás. A jól bejáratott ukrajnai kapcsolatunk is „lenullázódott”. Most beszéltem egy erdélyi kereskedővel, de tőle még nem kaptam konkrét árat. Ha onnan jön is valami, az is legfeljebb aranyáron – mondta lapunknak Balogh János, a nyírpazonyi Balogh -Tüzép Kft. vezetője.



Hozzátette, a tűzifából úgy 100 kaloda (1 kaloda körülbelül 1 méter x 1 méter 1,8 méter, a szerk.), volt a raktáron, de az pár nap alatt gyorsan elfogyott - egy kaloda fát bruttó 72 ezer forintért adtak.



Balogh János lapunknak azt mondta, hogy korábban vásároltak barnaszenet is, ami Donyeck környékéről jött, de ennek beszerzése most a háború miatt ellehetetlenült. A Balogh -Tüzép vezetője szerint lignittel is lehetne fűteni, de ezt az újrainduló Mátrai Erőmű fogja „beszippantani”, így a lakosság számára nem lesz hozzáférhető.



- Korábban augusztus végén élénkült meg a kereslet a tűzi fa iránt, de ez a mostani globális, világpolitikai helyzet miatt megváltozott – tette hozzá Balogh János.

Magasabb lett az ár



Támba Miklóst, a Napkori Erdőgazdák Zrt, vezérigazgatóját arról kérdeztük, hogyan látják a magán erdészetek a kialakult helyzetet.



Annyit rögtön megjegyzett, szerinte mindössze átmeneti hiánnyal számolnak a piacon. Egy új jogszabály nehezítheti a kitermelést. – Sokan már nem lehetnek jogosult erdőgazdálkodók, mert a korábbi megbízásos szerződéseik tartalma hiányos volt, így megszűnt a jogviszonyuk, emiatt nem kérhetnek kivágási engedélyt. Ez átmenetileg megnehezítheti a helyzetet. Az biztos, hogy a növekvő kereslet felfelé hajtja az árakat.



Egyébként a lakosság korábban is „készletezett”, most még nagyobb készleteket fog felhalmozni. A vidéki településeket van alternatív megoldás, sokan vegyestüzelésű kazánnal fűtenek, egy gombnyomással spórolhatnak a földgázzal – mondta Támba Miklós. Megtudtuk, jelenleg 28 ezer forint náluk egy köbméter fa. Az árban nincs benne a szállítás költsége.



Az erdészet vezérigazgatója felhívta a figyelmet, hogy csak a legálisan kitermelt fát szabad megvenni, ugyanis nagyon sok visszaélésre derült fény az elmúlt években, s most, hogy a tűzifára túlkereslet van, újra felbukkanhatnak a csalók.

Meg kell előzni a kárt



Egy másik fontos kérdés, hogy mekkora lesz a recesszió, mennyien kerülnek bajba, esetleg veszítik el állásukat, jövedelmüket. – A szociális tűzifa-program tovább fut ezután is, ez jó hír. Vannak olyan állami erdészetek, melyek szinte csak erre a célra termelnek ki. A kérdés, hogy a téli időszakban a támogatott tűzifa mellé tudnak -e majd saját zsebből tüzelőt venni a hátrányos szociális helyzetben élő családok. Az erdészetek nem szeretnék, ha visszatérne a 2010 előtti időszak, amikor jelentős károkat okoztak az erdőkben a rendszeres falopások, amelynek során nem is az elvitt mennyiség okoz gondot, hanem maga a fakivágás. Mi tervszerűen gazdálkodunk, a növedéket optimalizáljuk, s csak a legnagyobb haszonnal termeljük ki a fát.

Sok munkával jár a takarékoskodás



– Sokkoló 137 ezer forint öt köbméter tüzelőért. Magam is meglepődtem, de az árakat nézve az ismerősök azt mondták, kedvezően jutottam hozzá a tűzifához, és elismerően bólintottak, hogy nem vártam a vásárlással a szezon kezdetéig – mesélte lapunknak özv. Imre Gézáné, aki úgy döntött, hogy a téli hónapokban gyakrabban használja majd a meglévő vegyes tüzelésű kazánját, és az idén több tüzelőt vásárol.



– Idős vagyok már, a férjem két éve halt meg, a gyerekek már rég „kirepültek”, egyedül maradtam a körülbelül 110 négyzetméteres házunkban. Nem mondanám korszerű ingatlannak, és már a méretéből fakadóan is sok energiát igényel a fűtése. Gázzal fűteni sokkal könnyebb lenne, mint a kazánhoz cipelni a fát, de ha a kényelmes megoldást választom, a nyugdíjam jelentős részét felemésztik a számlák. A tüzelőt ugyanonnan vettem, ahonnan tavaly, de nagyot emelkedett a köbméterenkénti ára. Biztosan lehet olcsóbban is találni, de nekem olyan fűtőanyagra volt szükségem, ami hasogatott, hiszen esélytelen, hogy ezt a munkát is magam végezzem el – mondta az idős hölgy.