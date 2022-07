Nyíregyháza 7 órája

Robotok készültek a nyíregyházi táborban

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum az idén is megszervezte nyári robotika táborát, aminek most is a Dugonics utcai Digitális Közösségi Alkotóműhely adott otthont.

Halász Gergő jól érezte magát a táborban Fotós: Szerző

Halász Gergő jól érezte magát a táborban Fotós: Szerző

Szerkesztőségünk hét utolsó napjának reggelén kereste fel az ifjú táborozókat, akik érkezésünkkor éppen a laptopjaikon játszottak, szinte észre sem vették, hogy megérkeztünk. CNC alapú lézervágó Az alkotóműhelyben Ésik Dominik műhelyasszisztens vezetett körbe minket, így megmutatta a varróműhelyt, amit a szomszédos Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium tanulói használnak leginkább, az intézményben ugyanis divattervező szakon is tanulhatnak a diákok. Ezután megtekintettük a fémmegmunkáló műhelyt, annak is a CNC alapú lézervágógépét, amin a robotika tábor résztvevői saját robotuk alapját elkészítették. – A táborban mindenki csinált magának egy egyszerű robotot, amit a mobiltelefonjával képes irányítani – árulta el Ésik Dominik, majd hozzátette, a mostani turnusra kilenc fiatal jelentkezett, ők egytől egyik valamelyik nyíregyházi általános iskolának a tanulói. A hetedik osztályos Halász Gergő remekül érezte magát a táborban, érdekli az informatika és a robotika. A Kodály Zoltán Általános Iskola diákja lapunknak elmondta, ugyan a Kodályban a zenei képzés van a középpontban, de a zene és a matematika összefügg egymással, utóbbi pedig az informatika alapja. – Szeretnék majd a Széchenyibe, informatika szakra jelentkezni. Érdekel ez a világ – fogalmazott Halász Gergő. Gurbánné Papp Máriát, a szervező Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatóját a tábor összegzésére, értékelésére kértük fel. – A táborban részvevő 10-14 éves általános iskolás gyerekek tesztelhették kreativitásukat, koncentráló képességüket. Az alkotóműhely lehetőségeit kihasználva elsajátíthatták a 3D nyomtatást, a CNC, a lézervágó kezelését, saját robotot terveztek, programoztak. A programban az idén is fontos szerepet kapott a pályaorientáció, a szakképzés népszerűsítése. Délutánonként a táborozók a centrum iskoláiban ízelítőt kaphattak egy-egy szakmából, élményeket szerezhettek a fa-, és bútoripar, elektronika és elektrotechnika, a környezetvédelem és vízügy ágazatok területén. Elsősegélynyújtási alapokat sajátíthattak el, kipróbálták a falfestés alapjait, bepillantást nyerhettek a pincérek munkájába – sorolta Gurbánné Papp Mária főigazgató. TG

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!