Milotay Gábor az 1928-ban megalakult Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület lelkes tagja volt. A kiváló sportlövész a második világháború után jelentős szerepet vállalt a sportág újra élesztésében, szakmai tapasztalatait továbbadta a fiatalságnak. A szervezők a versennyel tiszteletüket fejezik ki a nagyszerű sportember élete és munkássága előtt.

Az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete az idén is a felsősimai Vuk lőtéren rendezi meg a nevezési díjas emlékversenyt 100 korongos compact sporting rendszerben. A nagy érdeklődés miatt külön kategóriában versenyeznek a vadászok és a versenyzői kártyával rendelkező profi sportlövők. Lehet indulni csapatokkal is. A versenyen maximum 2,5 mm-es sörét és 28 grammos lőszer használható. Nevezni július 24-én 7.30 órától 8.405 óráig lehet a helyszínen, verseny 9 órakor kezdődik. Csak saját fegyverrel és fegyvertartási engedéllyel lehet nevezni. Van lehetőség edzésre is a lőtéren: a versenynapot megelőző csütörtökön, pénteken és szombaton készülhetnek fel a vasárnapi versenyre az indulók 10 és 16 óra között, természetesen az edzésnek díja is van.