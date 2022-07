A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósított projekt célja, hogy a meglévő határ menti légi közlekedési infrastruktúra felhasználásával, a határ menti önkormányzatok, szakmai intézmények és légi közlekedési vállalatok közötti együttműködés erősítésével, kisrepülőgépes kapcsolatok létrehozásával fenntartható platformot hozzon létre a személyek és áruk hatékony, határokon átnyúló szállításához. Ez az egyik leginnovatívabb megközelítés, amelyet a határ menti régiókban valaha is javasoltak a fenntartható és klímabiztos közlekedés fejlesztése terén.

Közös gondolkodás

A tanácskozásra a Szatmárnémeti Repülőtér képviselői is repülőgéppel érkeztek a megyeszékhelyre, ezzel is szemléltetve a kezdeményezés létjogosultságát. Mihai Petrasku, a szatmárnémeti reptér igazgatója mindössze fél óra alatt ért Nyíregyházára, szemben egy személygépkocsi másfél órás menetidejével.

Forrás: Sipeki Péter

Forrás: Sipeki Péter

Dr. Karakó László, a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület elnöke, lapunknak elmondta, a projekt ötlete 2017-ben született meg, de az elmúlt évek nehézségei – beleértve a koronavírus-járványt és a jelenleg is tartó háborút – visszavetették a kezdeményezést.

– A felek azonban nagyon aktívak, jó ütemben halad a munka. Megyénk három országgal határos, és ahhoz hogy a kisrepülőgép-forgalom új erőre kapjon, közös gondolkodásra van szükség. Azt szeretnénk, ha az ötletünknek megnyernénk a szakhatóságokat is, és közvetlen kapcsolatok épülnének ki az országok kis repülőterei között, melyben Nyíregyháznak kiemelt szerepe lesz – hangsúlyozta az elnök.

Nyugaton már működik a rendszer

Dr. Karakó Lászlótól megtudtuk, rengeteg lehetőség rejlik a kisrepülős személy- és áruszállításban.

– Az első világháború után rendkívül gyorsan elterjedt a repülőgépes postaszolgálat, napjainkban viszont egyéb ágazatokra kell fókuszálni. Elsősorban az üzleti tevékenységnek adhat majd nagy lökést a légi közlekedés fejlesztése. Fényeslitkén megépült az Európában is egyedülálló átrakóterminál, s rengeteg üzletember utazik különféle egyeztetésekre. Ami az autópályán több óra, az egy kis géppel mindössze fél, ráadásul országokon átívelve utazhatnak majd elenyésző idő alatt. Ahogy a mondás is tartja: az idő pénz, de az üzleti szféra mellett az idegenforgalom is profitál majd a projektből.

Forrás: Sipeki Péter

Jelenleg a szakemberek a különféle javaslatok kidolgozásán fáradoznak, fel kell építeni egy jól működő rendszert. Ahogyan a Dunántúlon már ki is épült. Ehhez a repülőtereket fejleszteni kell, méghozzá úgy, hogy minél inkább szinkronban legyenek egymással. Erre azért is van szükség, mert sokkal könnyebb hasonló fejlettségi szinten álló repterekre egy működőképes rendszert kiépíteni, mint teljesen eltérő létesítményekre - részletezte a szakemberekre váró feladatokat dr. Karakó László.

Hazaviszik a jógyakorlatokat

Natalie Nosa, a projekt ukrajnai képviselője arról számolt be, hazájának nagyon fontos a kezdeményezés, és szeretnének bekapcsolódni a kistérségi repülés hálózatába.

– Az önkormányzatok és repülőterek mellett a magánszemélyek is sokat nyerhetnek a programmal a jövőben. Ez a közlekedési forma nálunk nem olyan fejlett, mint a többi partnerországban, de igyekszünk átvenni a jógyakorlatokat, és felzárkózni a többi államhoz. A Nyíregyházi Repülőteret néhány hónapja már meglátogattuk, kíváncsiak voltunk, hogyan működik egy ilyen létesítmény, hogyan lehet fenntartani, és az itteni remek tapasztalatokat "hazavisszük" Ukrajnába. Úgy vélem, a projektnek stratégiai jelentősége van, ráadásul gazdasági előnyei is lesznek – fűzte hozzá.

Dr. Csiky Nándor projektmenedzser szerint a turizmusnak is lökést adhat Nyíregyháza, Ungvár, Szatmárnémeti és Kassa légi összeköttetése, ahogy nagyon fontos szempont az üzleti célú repülés felélénkítése is a térségünkben.

– Ha meg akarjuk változtatni a világot, kezdjük magunknál a változást – ezt már Mihai Peetrasku, a szatmárnémeti repülőtér igazgatója mondta a jelenlévőknek.

– Szívvel-lélekkel dolgozó szakértőkkel dolgozhatok együtt, minket összeköt a repülés iránti szenvedély, és úgy vélem, közös erővel minden kitűzött célt elérhetünk. A nyíregyházi repülés évtizedekkel előttünk áll, de pont azért jó ez a közös munka, mert együtt gondolkodhatunk, adunk és kapunk is – hangsúlyozta.

MI