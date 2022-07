1992. július 17., péntek

Szex helyett csoportos rablás a nyíregyházi állomáson

Csoportos rablás történt a nyíregyházi MÁV-állomáson július 16-án hajnalban, amit három nő (közülük kettő fiatalkorú) és egy férfi követett el.

A társasághoz tartozó egyik lány úgy viselkedett, hogy a kiszemelt férfi gondolhassa azt: futó szexuális kalandra van kilátás. Beszélgetni kezdtek, majd felszálltak a Budapest felé induló vonatra, ahol a diskurzus folytatódott. Közben az illetőtől elloptak 130 forintot. Egy idő múlva a férfi észrevette, hogy a szerelvényen a hölgy barátnőivel egy férfi is van. Ekkor nyomban felvetődött benne: bűncselekmény áldozatává válhat, s jobb ha eltávozik. Amikor ezt akarta tenni, elkapták; a lányok barátja hátulról megszorította a nyakát, az amazonok pedig a maradék 250 forintjától is megszabadították. Ezután elengedték.

A sértett a pályaudvaron álló vonatról leszállt, s értesítette a rendőröket, akik a tetteseket még az állomáson elfogták, majd előállították őket a Nyíregyházi Rerdőrkapitányságra, ahol mindannyian beismerő vallomást tettek. A rendőrség valamennyiüket őrizetbe vette.

30-40 centiméterről ölt a géppisztolyával Csengernél

Tizenkét év börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte és a közügyek gyakorlásától 10 évre eltiltotta a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Katonai Tanácsa csütörtökön B. J.-t, aki tavaly augusztusban Csenger térségében géppisztolyával agyonlőtte határőrtársát.

B. sorállományú határőrként teljesített szolgálatot a nyírbátori határőrkerületnél, amikor is három katonatársával együtt fegyveres figyelőszolgálaton vett részt Csenger térségében. A határőrpárok felváltva engedély nélkül elhagyták szolgálati helyüket, s egy közeli lakodalomban pálinkát és sört ittak. Visszatérve a szolgálati helyre, B. megállított egy arra közeledő autót, s kérte a vezetőjét, hogy hozzon neki italt, vagy vigye be a kocsmába. B. be akart ülni az autóba, de társa nem engedte, amiből vita kerekedett. B. egyre idegesebb lett, előrántotta a vállán lévő géppisztolyát, s 30-40 centiméterről lelőtte társát, aki a helyszínen meghalt. Az ítélet nem jogerős.