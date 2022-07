– „Ugyanaz a cél hajtja mindannyiukat: a másokért való önzetlen cselekedet"– hangzott el a Nyírségi Egészség Kontroll Bt. Semmelweis-napi ünnepségén pénteken, ahol a magánegészségügyi szolgáltató orvosainak és szakdolgozóinak munkáját ismerték el, ajándékokkal, zenével lepték meg őket.

A nyíregyháziak jól ismerik a szolgáltatót, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, a szűrésekre, számos diagnosztikai vizsgálat, terápia érhető el belvárosi rendelőjükben. Dolgozóik sok évnyi kórházi tapasztalattal rendelkező orvosok, ápolók, akikben megbíznak a betegek. Ahogyan Bákányné Mikó Zita ügyvezető fogalmazott: szakmailag és emberileg kiváló csapatot alkotnak munkatársai.

– Semmelweis Ignác, az anyák megmentője születésnapján az egészségügyi dolgozók munkája kerül előtérbe, néhány nappal e jeles nap után mi is rá emlékezünk, először tartunk ilyen ünnepséget, ahol megköszönhetjük munkatársaink fáradozásait – mondta a szolgáltató ügyvezetője a nyíregyházi Hunguest Hotel konferenciatermében.

Hozzátette, most végre elérkezett egy olyan időszak, amikor egy kicsit szusszanhatnak. Felidézte, hogy az elmúlt 2 év nem volt könnyű az egészségügyben, ők is aktív részesei voltak a pandémia elleni küzdelemnek: napi szinten teszteltek, a koronavírus elleni vakcináról adtak felvilágosítást, s ha szükség volt rá, olyan vizsgálatokat is elvégeztek, amelyek könnyítettek az állami egészségügy túlterhelt kapacitásain. Aztán amikor egy kicsit fellélegeztek volna az egészségügyben dolgozók, jött az orosz-ukrán háború, s ott kellett lenniük a határ menti térségben. Záhonyban koronavírus-tesztelésbe kapcsolódtak be, s ha egyéb vizsgálatra volt szükségük a menekülteknek, segítséget nyújtottak abban is.

– Szeretném megköszönni a munkát, a kitartást, az elhivatottságot – mondta kollégáinak Bákányné Mikó Zita.

Velük biztonságban vagyunk...

– A férjem orvos, így közvetlen közelről követtem a pandémia eseményeit, láttam, mekkora nyomás alatt dolgoznak a kórházakban, számtalan olyan szituációval kellett megküzdeni, ami azelőtt ismeretlen volt. A megfeszített tempóban elfáradtak orvosaink, ápolóink, s most is készenléti helyzetben vannak, mert nem lehet tudni, mikor tér vissza a vírus – erről már dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő, az északkelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt.

Elmondta, itthon jól kezeltük a járványt, gyorsan reagált a kormány, a rendeletek zöld utat adtak azokhoz a lépésekhez, amiket a világjárvány alatt meg kellett tenni, de mit sem értek volna az intézkedések az egészségügyi dolgozók kitartó munkája nélkül.

– Az, hogy önök itt vannak velünk, azt jelenti: biztonságban vagyunk – jegyezte meg az országgyűlési képviselő, s arra biztatta a jelenlévő orvosokat, szakembereket, hogy ösztönözzék pácienseiket a helyes életmódra, amivel egészségüket megőrizhetik. Lapunk kérdésére elmondta, fontos, hogy a következő időszakban az uniós támogatások mihamarabb elérjenek a gazdaság szereplőihez, s az egészségügyben működő magánszektor is sikeresen pályázzon fejlesztési céljaira.

A köszöntőket Nagy Szabina nyíregyházi önkormányzati képviselő folytatta, aki a város nevében köszönte meg a dolgozók munkáját. Úgy fogalmazott, „nagy megtiszteltetés, hogy azok előtt mondhat beszédet, akikre felnéz".

Mint megtudtuk, édesanyja 40 évig műtősként dolgozott, nyomdokaiba lépve lett ő maga is ápoló. – A betegágy mellett olyan tudásra tettem szert, amit semmilyen iskolában nem tanítanak...– mondta, utalva arra, hogy ezen a pályán csak empátiával, az emberek iránt érzett szeretettel lehet a gyógyításban részt venni.