2002. július 24., szerda

Virágos város

Dombrádon az idén is sok szép virágot ültettek az utcákra, terekre. A város kertészei a nagy melegben is gondosan ápolják a növényeket. Meg a hagyományt. Dombrád ugyanis többször nyerte el a megye, illetve az ország legvirágosabb településének járó díjat, sőt Írországban Solymosi László polgármester az európai győztesnek járó díjat is átvehette. Ez a sok díj, kitüntetés is kötelez.