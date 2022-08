Középtávon megszűnhet a magyarországi dinnyetermesztés, főképp akkor, ha a termelők a kiskereskedelmi üzletláncokkal az átadási árban nem tudják érvényesíteni a költségeiket - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara(NAK) és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete.

Ha az üzletláncok nem nézik a hazai termelők érdekeit, akkor évek múlva csak több ezer kilométerről, nagy költséggel érkező importdinnye lesz, ami össze sem hasonlítható a friss, minőségi hazaival – és jóval drágább is lesz. A feszültség kiváltója az egyik áruházlánc, amelyik keresleti piac ide vagy oda, a szezon derekán kilónként 149 forintos akciót meghirdetve próbálja bevonzani a vásárlókat.

Hazánkban öt év alatt csaknem megfeleződött a dinnye termőterülete, idén már csak mintegy 2600 hektáron terem. A korábbi években egyes áruházláncok a korai akciózással letörték az árát, valamint a kedvezőtlen időjárás miatt sokan abbahagyták a termesztést, illetve jelentősen kisebb területen végzik azt, és így kevesebb dinnye (130-140 ezer tonna) terem – világít rá a NAK.

Keresleti piac ez az idei

Az idén a dinnyét mindenhol keresleti piac jellemzi, ugyanis a hagyományos termelő déli országokban 20-25%-kal csökkentették a termőterületeket. A jelenlegi – kereslet-kínálat alapján kialakult – emelkedő, illetve stagnáló hazai 250-300 forintos piaci árak mellett érthetetlen az, hogy az egyik német tulajdonú élelmiszer üzletlánc drasztikus akcióval állt elő a szezon közepén, július 28-án. Ezzel kedvezőtlen árverseny indulhat el a magyarországi piacon.

Az üzletlánc 149 Ft/kg dinnye árat lengetett be, amelyet így gyakorlatilag „olcsó” marketingeszköznek használ, hogy ezzel csalogassa be boltjaiba a vásárlókat. Ez az árletörő akció ellehetetlenítheti a termelőket. Reméljük, hogy a lépés nem készteti a többi kiskereskedelmi láncot is árcsökkentésre, hiszen a dinnyeszezon jelentős része még hátra van. Közép és hosszú távon csak akkor alakulhat jól a piac mind a fogyasztók, mind a gazdálkodók, mind a forgalmazók számára, ha folyamatosan jó minőségű és elegendő dinnye kerül a boltokba, a piacokra és a termelés javítására hatalmas összegeket beruházó gazdáknak hosszú távon meg is térül a ráfordításuk – foglaltak állást vállvetve a NAK és a dinnyetermesztők.

Negatív példa követő nélkül

Az elmúlt évek egyik meghatározó nyírségi dinnyetermesztője, Kékessy Mihály az utóbbi évtizedben már megélt pár rossz évet. Az egykori 40 hektáros dinnyés idén már csak töredék területen, de intenzív technológiával termeszti a nyár kedvelt csemegéjét.

– A minden korábbit felülmúló idei aszály a mostanra amúgy is kisebbre zsugorodott dinnyés területeket sem kímélte, így a vártnál kevesebb a termés. Ugyanakkor kifejezetten jó minőségű árut adnak át a magyar gazdák a kiskereskedelemnek.

– Meghökkentő volt az üzletlánc múlt heti bejelentése az akció meghirdetéséről, ráadásul félő volt, mi lesz, ha netán a többiek is követik majd a negatív példát. A 149 forintos fogyasztói ár ugyanis kilogrammonként 60 forintos átvételt feltételez, ami rendkívül alacsony az idén keveset termő görögdinnye önköltségéhez képest. Szerencsére követők nélkül már úgy tűnik, túl is ment rajtunk ez a termelői árakat bedönteni képes akciózás, és a szezonban megmaradnak a termelőknek kielégítő, 90-100 forintos felvásárlási árak.

– Ha nem ez történik, annak a termelői kedv további, radikális csökkenése lehet a következménye. Ugyanis aki intenzíven, öntözve termeszti a dinnyét, nem kevés embert is foglalkoztatva, joggal várja el, hogy a ráfordítással arányosan magasabb bevételt hozzon, mint a hasonlóan intenzíven termesztett, de kevesebb költséggel és kézi munkával megtermelhető szemes kukorica – kommentálta a dinnyepiaci helyzetet a tapasztalt dinnyés gazda.