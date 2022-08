Az igazgató felidézte, afrikai elefánt Magyarországon eddig csak Nyíregyházán született, és ez már a negyedik utód. Elsőként a 2008-ban Izraelből idekerült Yoki nevű tehén adott életet borjának, az anyaállat azonban néhány hónap múlva elpusztult, a kicsit pedig gyakorlatilag a gondozóknak kellett felnevelniük. Huszonnégy órán keresztül vele voltak, etették és együtt aludtak vele, ennek köszönhetően rendben felnőtt és később másik állatkertben alapított családot.

Kwanza és Jack egy svéd, illetve egy angliai állatkertből került az Európai Fajmegőrzési Program keretében Nyíregyházára; mivel korábbi otthonaikban egyiküknek sem sikerült az utódnemzés, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a nyíregyházi szakemberek segítségével is érdemes próbát tenni.

Ez sikerült, Kwanzának és Jacknek 2015-ben és 2018-ban született két borja, majd a bikát - az újabb szaporulat szándékával - Nyíregyházáról Bázelbe helyezték át. Ott azonban egy év alatt sem foglalkozott az elefánthölgyekkel, ezért visszahozták Nyíregyházára.



Az elefántoknál nagyon fontos a szimpátia a többi elefánt és a gondozók iránt: Kwanzához, illetve régi helyéhez való ragaszkodását jól jelzi, hogy a szállítás miatt igen morcossá vált Jack amint meghallotta régi gondozói hangját, azonnal megnyugodott, majd pár héten belül párt alkottak Kwanzával, amelynek most született meg az eredménye - említette meg az igazgató.



A Nyíregyházi Állatparkban jelenleg három ázsiai öt afrikai elefánt látható, utóbbiak közül a tenyészpár és a most született utód mellett még egy borjú, illetve a "nagynéni", a 37 éves Bubba él együtt a közös kifutóban.

- MTI -