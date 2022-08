Bő egy hónapja jelentek meg a rezsicsökkentés korlátozásának részletszabályozásai a Magyar Közlönyben. Augusztus elsejétől új időszámítás lépett életbe: a csökkentett gáz- és áramár kizárólag az átlag magyar háztartás fogyasztásának mértékéig marad érvényben. Vagyis aki ettől többet fogyaszt, a többletrészt piaci áron fizeti a jövőben. A hőszivattyúval rendelkező háztartásokról ez a rendelet nem szól, náluk az eredetileg meghatározott korlátlan fogyasztásig fennáll a hőszivattyú működtetésének kedvezményes tarifája.

– Aki építkezik, építtet, új lakást vagy házat vásárol, érdemes tisztában lennie az aktuális helyzettel, kifizetődő lehet alaposan körüljárnia a lehetőségeket. A rezsit tekintve havi több tízezer forint is múlhat a döntésen. A gazdaságos üzemeltetéssel sokat lehet spórolni. Ezért alapvető fontosságú a kiváló hőszigetelés, a megfelelő nyílászáró – ezeket mi garantáljuk az általunk kínált ingatlanokban – mondta Verebélyi János. A több lábon stabilan álló vállalkozó 2006 óta tevékenykedik az építőiparban is. Ügyvezetője a Selyem-Ber Kft.-nek, amely az ingatlanok teljes körű generálkivitelezését és a felújítási feladatokat is magas színvonalon végzi. A referenciáik között szerepelnek Sólyom közi, Szalag, Hatház, Gerlóczy, Lehár, Selyem utcai ingatlanok, jelenleg építkeznek a Szódaház, a Pompás, a Zsuzsanna, a Mák, az Ószőlő, a Rigó és a Korányi Frigyes utcán és a Rákóczi utcai Cédrus Lakópark is a nevükhöz fűződik – ez lesz majd Nyíregyháza első zöldtársasháza. A Selyember-csoport tagjaként az Elit-Ász Kft. foglalkozik háztartási és ipari klímákkal, hőszivattyúkkal, tehát cégen belül mindent megoldanak. A cél egyértelműen az, hogy elégedett legyen a vevő.

Verebélyi János



– Mi tizenhat éve úgy építettük a családi házakat – amit egyébként 2012-ig a jogszabály írt elő –, hogy gondoskodtunk a kötelező tartalékfűtésről, ehhez kellett a plusz kémény. Kiadást lehet csökkenteni a megfelelő hőszigeteléssel és a korszerű gázkazánnal. A hőszivattyús klímákkal napközben előtemperáljuk a lakást, így este már nincs szükség annyi gázfűtésre, mintha a klíma nélkül – fejtegette Verebélyi János.

– Széles a választék a lakossági áramszolgáltatások között. Az úgynevezett H-tarifa olyan kedvezményes díjszabás, amelyről hőszivattyúkat és a megújuló energiaforrásokból épített fűtési rendszereket lehet üzemeltetni. Mivel speciálisan fűtést támogató tarifáról beszélünk, ezért csakis október 15-től április 15-ig, vagyis a fűtési szezonban lehet igénybe venni. A GEO tarifával szemben ez a nap 24 órájában használható a jelzett dátumok között. Két villanyórára van szükség, mivel a H-tarifához egy külön mért felhasználói áramkör kell. Ezt a díjszabást már 2010-ben rendeletben alkották meg, azóta igényelhető az egyetemes áramszolgáltatás részeként. A H tarifa beköttetéséhez fel kell venni a kapcsolatot az illetékes áramszolgáltatóval. A díjszabást rendeletben szabályozzák, így az ország egész területén elérhető. Akár a B típusú, éjszakai, vezérelt áram mellé is igényelhető ez a tarifa.

Egy új, a társasházakra vonatkozó kedvezményt is bevezettek. Azoknál a társasházaknál, ahol házközponti fűtés és egy gázmérő van, lakásonként felszorzódik a kedvezmény mértéke. Erről a tásasháznak kell nyilatkozniuk a szolgáltatójuk felé.