Július végén átlépte az élet és halál mezsgyéjét Balogh Ferenc, Mátészalka város sokak által szeretett, szorgalmas, derék polgára. Született intelligenciája munkaszeretettel, erkölcsösséggel és tisztességgel párosult.

Életében két munkahelye volt. 1963-1981-ig a mátészalkai szikvízüzem alkalmazottja volt. Munkaadói megbecsülték, többször megkapta a kiváló dolgozó címet. Az üzem megszűnése után a Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Szakiskola hivatalsegédje, udvarosa volt, egészen addig, amikor elérte a nyugdíjas kort. 2004-ig. Az iskolavezetés második állásában is elismerte tevékenységét, az elsők között kapta meg a Baross érmet.



Megérdemelte, azért is, mert az intézmény környezetének régi szépségét a felújított épület melletti díszkerteket tovább szépítette, dr. Bajkán Barnabás igazgató úr irányításával. Az iskolavezetés sokra értékelte szorgalmát, munkáját. Megbízhatóságát az is bizonyítja, hogy az iskola banki ügyeit is többnyire ő intézte. A diákok rajongásig szerették, érettségi tablójukról fényképe nem maradhatott el. Csendes, szerény, ember volt, munkájának értékét talán csak becsületessége múlta felül.

Ezek az erények jellemezték otthoni életét is. Feleségével, Laurával, aki munkatársa is volt a szakközépiskolában, példás házaséletet élt. Három fia, menyei, unokái, dédunokái tisztelték és nagyon szerették. Lehetetlen volt nem becsülni ezt a derűs, mosolygós apát, nagyapát, dédnagyapát és hitvestársat. Házastársa minden tekintetben hozzáillő asszony volt. Idősebb korában gyakran betegeskedett, műtéteken esett át. Feri úgy ápolta kedves nejét, hogy, a betegápolást megtoldotta kedvességével, szeretetével. Laura asszony a következő szavakkal jellemezte ezt a tevékenységét: „Úgy ápolt, mint egy gyermeket”. A Teremtő mégis elébb őt, Balogh Ferencet szólította magához.

Zsolt fiának a Facebook-on megjelenő Édesapám emlékére című epitáfiumából idézek: „Hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél”. Ebben biztosak lehetünk, mert Balogh Ferencet, a Teremtő, a földi élet mezsgyéjét átlépők közül oda helyezte, ahol csak a kiváló emberek számára van hely.

Míg élünk, szívünkben te is élni fogsz. Nyugodj békében, kedves barátunk!

- Dr. Erdélyi Iván -