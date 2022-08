Ha valaki nem tudja, hogy a Cisco név valójában mit takar, ne érezze magát a hálózat csapdájában. A hálózat csapdájában (eredeti cím: The Net) egy 1995-ben bemutatott amerikai thriller – Sandra Bullock, Jeremy Northam és Dennis Miller főszereplésével –, amely mit sem vesztett a népszerűségéből. Manapság a Cisco Systems cég és az általa gyártott hálózati eszközök is nagy népszerűségnek örvendenek bizonyos körökben, és miként az ominózus film pereg tovább, úgy a hálózati akadémia is folyamatosan várja az érdeklődőket.



Az oktatás minden szintjén



– A Cisco Hálózati Akadémia (Cisco Networking Academy) 1997-es alapítása után 1999-ben kezdte meg működését Magyarországon – közölte dr. Szabó István, a Nyíregyházi Egyetem Informatikai Szolgáltató Irodájának irodavezetője. – A cél az általános hálózati informatikai ismeretek elsajátíttatása, és azon belül a Cisco technológiai tudás minél szélesebb körű terjesztése az oktatás minden szintjén és formájában (közoktatás, szakképzés, felnőttképzés és felsőoktatás, valamint iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli nappali képzés és távoktatás). Az akadémiai tananyagok teljes mértékben összhangban vannak a 2013 szeptemberében bevezetett új OKJ és szakképzési kerettantervek követelményeivel.



Önkéntes alapú közösség



A Cisco Hálózati Akadémia önkéntes alapon szerveződő közösség.



– Azok az oktatási intézmények és nonprofit szervezetek a tagjai, amelyek arra vállalkoznak, hogy a Cisco által kifejlesztett elektronikus tananyagokat egységes e-learning-környezetben, saját oktatási rendszerükbe integrálva oktatják, az iparágban használt legújabb hálózati eszközök felhasználásával – fűzte hozzá dr. Szabó István.



A közösség nagyságrendjét jól példázza, hogy ma már 165 ország tízezernél is több akadémiáján egymilliónál is több hallgató tanulja a különböző tananyagokat.



Tanúsítványokat kapnak



A Nyíregyházi Egyetemen a Cisco hálózati akadémiai képzéseiket egyaránt indítják leendő vagy gyakorló informatikai szakemberek számára is.

– Képzéseink egy része (IT Essentials, CCNAv7) bárki számára elsajátítható, más képzéseink (CCNA Security, Cybersecurity Operations) feltételeznek némi informatikai vagy műszaki tudást, előképzettséget. A Nyíregyházi Egyetem Cisco Hálózati Akadémián indított kurzusok a tematikusan hozzájuk kötődő nemzetközi ipari minősítővizsgákra készítenek fel, melyeket az akadémiától független vizsgaközpontokban lehet letenni. A kurzusok elvégzéséről a hallgatók akadémiai és felnőttképzési tanúsítványokat kapnak, illetve az ipari vizsgák díjánál Cisco akadémiai voucher (kedvezmény) is érvényesíthető – jegyezte meg végezetül dr. Szabó István.



Elektronikus oktatási tananyagok



Az akadémiai program legfőbb értékei az elektronikus oktatási tananyagok. A Cisco Hálózati Akadémiák által használt számos tananyag közül az NYE Cisco Akadémián az alábbiakat oktatják:



– IT Essentials (megszerezhető ipari minősítés: CompTIA A+)

– CCNAv7 (megszerezhető ipari minősítés: Cisco Certified Network Associate)

– CCNA Security (megszerezhető ipari minősítés: Implementing Cisco IOS Network Security)

– Cybersecurity Operations (megszerezhető ipari minősítés: Cisco Certified CyberOps Associate)

