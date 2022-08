Vajon ki tudná pontosan elsorolni, mennyi mindennel foglalkozik a Baptista Szeretetszolgálat Magyarországon? Jobb esetben a legtöbben is alighanem addig jutnánk, hogy az egyházi szervezet berkein belül a humanitárius munkavégzés – különösen katasztrófasújtott területeken – és a különféle jótékonysági rendezvények szervezése az elsődleges. Ugyanakkor ezek mellett mind az oktatási, mind pedig szociális területen kiterjedt intézményhálózattal rendelkeznek, és kiváló háttérintézmények segítik a munkájukat. Arra viszont aligha gondolna bárki, hogy a tudományos fejlődés legújabb irányain – például a robotikán és a mesterséges intelligencián – ugyancsak rajta tartják a szemüket, igyekezve átadni minden magas szintű tudást a tanulóiknak, nem kevés sikerrel.

A bajnokok: (balról) Parilla Anna, ifjabb Abán Csaba, Cs. Kiss Zsófia és a mentor Abán Csaba

Forrás: Abán Csaba archívuma



A legújabb eredmény



Saját országos hatókörű robotika-szakosztályuk van, a 2Bit csapatuk pedig a Magyar Ifjúsági Robot Kupán megszerzett kvalifikációja révén legutóbb is világbajnoki dobogós helyet szerzett. Július közepén jártak a Thaiföldi RoboCup Junior 2022 világversenyén, ahonnan Individual Team kategóriában egy második hellyel tértek haza, SuperTeam kategóriában pedig az egyiptomi versenyzőkkel közösen első helyezést értek el.



A 2Bit csapatával, illetve felkészítőjükkel és mentortanárukkal, Abán Csabával, a Baptista Pedagógiai Intézet munkatársával, valamint a Neumann Társaság Robotika Szakosztályának alelnökével 2016-ban beszélgethettünk utoljára. Akkor is egy ugyanilyen világversenyen, ugyanilyen eredmények apropóján, láthatóan nem adják ennél alább. Akkor még a 11–14 éveseket tömörítő Primary korcsoportban az állandó versenyző, ifj. Abán Csaba mellé Poór Lili társult. Most viszont a 15–19 évesek Secondary korcsoportjában Parilla Anna és Cs. Kiss Zsófia csatlakozott, így alkotva ifjú Abán Csabával sikeres triászt.

– A fiam 2015 óta áll „rajthoz”, s mivel Annával együtt kinőtték a korosztályukat, ez volt most az utolsó versenyük, ami a tapasztalatok átadásáról is szólt. Anna, a csapatkapitány-helyettes budapesti, ő 2018-ban érkezett, Zsófi pedig – aki kisújszállási – az idén. Ő a 3D nyomtatással ismerkedik, hogy a mostanáig kétfős team a kapcsolódó területeken is megállhassa a helyét. Ők hárman a legmagasabb technológiai szinten mérkőztek egy olyan világversenyen, ahol számos országból általában több ezer versenyző van jelen. A robotjuknak először 8 ismeretlen pályát kellett leküzdeni a leggyorsabban és a legkevesebb elakadással. Ezt követően öt csapat maradt, végül a németek után, illetve a horvátok, az amerikaiak és az irániak előtt a mi csapatunk lett a mezőny második legjobbja – magyarázta a családjával Nyírpazonyban élő, több mint tíz éve a fővárosban és vidéken robotikát oktató Abán Csaba.



Saját műhelyük van



Minden vele és egy nyírbogdányi általános iskolával indult, ahol már a kezdet kezdetén kijutottak világversenyre, csak nem volt pénz a kiutazáshoz. Egy fenntartóváltással akkor karolta föl őket a szeretetszolgálat alapító elnöke, az idén fiatalon elhunyt Szenczy Sándor. A szakkörökből országos tehetséggondozó program lett, amibe mostanra Kisújszállás és Törökszentmiklós is bekapcsolódott. Abán Csaba az iskolák robotikaműhelyeit hetente, kéthetente személyesen is mentorálja, és ha ezekből olyan tehetség emelkedik ki, akinek már nem elégségesek a szakköri lehetőségek, akkor egyénileg foglalkozik vele, bebocsátást kínálva neki a központi robotikaműhelyükbe, ahol a nemzetközi versenyzőcsapat is felkészül.



– Azért nálunk a 14 év alattiak is versenyezhetnek a saját kategóriájukban, nekik is van Európa-bajnokságuk, legutóbb például júniusban mérkőztek Portugáliában, két csapatunk közül az egyik Európa-bajnok lett, a másik pedig az előkelő harmadik helyen végzett – hallhattuk. A felsorolt eredményeken már csak azért se lepődhetünk meg, mert az elmúlt tíz esztendőben szinte mindegyik korosztályban sorban hozták el a dobogósoknak járó díjakat. Robotszumó-világversenyekről bezsebeltek ötöt, összesen pedig 11 világbajnoki dobogós, 5 Európa-bajnoki és 125 egyéb országos dobogós helyezéssel büszkélkedhetnek.

– Időközben sikerült egy területen a legjobbak közé küzdeni magunkat: a Rescue Maze, vagyis a „menekítő” kategória lett a mi fő profilunk, amely valóban az U19-es korosztályú junior robotika technológiai csúcsát képviseli. Egyfelől kiszűri a tanulók közül a legjobbakat, gyakorlatorientált terület, de a legfontosabb, hogy társadalmi jelentőségű feladatok megoldására sarkall, ami a gyerekek jellemfejlődésében is fontos szerepet játszik. Itt magas szintű matematikai, informatikai és műszaki ismeretekre van szükség, figyelembe véve azt is, hogy már a hagyományos programozási módszerek is kezdenek elavulni, és a gépi tanulás kerül előtérbe.



Út az öntanulás felé



– Ezeket a robotokat a versenyzőink maguk programozzák és készítik el, a mechatronikai mérnöknek készülő fiam, Csaba szobája is például egy komplett műhely. Gépi látásra programozható kamerákkal, lézeres távolságérzékelőkkel, környezetkímélő PLA-műanyagokkal dolgoznak, fúrnak, áramköröket forrasztanak, csavaroznak. A szerkezeteiknek feliratokat kell tudniuk értelmezni, lépcsőket kell megmászni, színekkel megkülönböztetett, sérültségi fokozatokat jelölő „áldozatokat” kell tudni megkülönböztetni. Mindez átmenetet képez a felnőtt robotika világába, ezek a gépek akár valós katasztrófahelyzetekben is képesek lehetnének mentési feladatok elvégzésére – magyarázta Abán Csaba.



És bár egyelőre kevés magyar csapat képes technológiai szinten felvenni a versenyt a világ élmezőnyével, szavaiból az is kiderült, hogy a csúcscsapataik ma már semmivel se maradnak le Nyugattól, sőt az ázsiai országokkal szembeni hátrányunkat is sikerült ledolgoznunk. Ami azért is fontos, mert a verseny­eredmények egy magyar, egyetemet végzett, a robotika területén útnak induló fiatal mérnök megítélésén is sokat javíthatnak.

MJ