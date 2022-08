Földes Bence évek óta a magyarországi lovasversenyek karakteres résztvevője. Tavalyelőtt a 13. Nemzeti Vágtán Molnár Gyöngyi idomítottját, egyben Papp Gyula lovát, Galaxyt lovagolta Hajós színeiben. Az emlékezetes döntőben egészen a második helyig jutott a páros, csak Ördög Alen tudta megelőzni. Bence az elmúlt hétvégén Nagyhalász lovasaként megnyerte a Borsodi Vágta hernádkaki futamát, így készülhet az újabb fináléjára, amit október első hétvégéjén bonyolítanak le a budapesti Hősök terén.

A Nyíregyházához ezer szállal kötődő Bence (a Krúdy Gyula Gimnáziumban érettségizett) tíz éves kora óta lovagol. Élt a fővárosban is, 2018-ban pedig kiköltöztek a párjával egy évre Angliába, ahol egy versenyistállóban dolgoztak. A hazatérésük óta Bence az Állatorvostudományi Egyetem hallgatója. Fóton élnek, ami azért is ideális nekik, mert az alagi tréningközpont 10 percre van. Felesége, a lajosmizsei származású Luca nyerte a szabadkai Vajdasági Vágtát, Temerin képviseletében, Fantázia nevű lovával.

Földes Bence állhatott fel a dobogó tetejére

Forrás: Facebook/Borsodi Vágta

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a párom is lovagol, így motiváljuk is egymást. Az eddigi legjobb eredményemet 2020-ban értem el, akkor a Nemzeti Vágtán csak az istállótársam tudott elém kerülni. A Borsodi Vágtán Gajdos Zsolt lovával, Messinával, a 6 éves szürke kancával indultam el. Januárban került hozzám a ló, és Daginak becéztük. A heti hat napos ducitréningbe nagyon sok munkát fektettünk, és meg is lett az eredménye. Bízom benne, hogy a döntőben még jobbak leszünk! – mondta érdeklődésünkre Földes Bence.

A Nemzeti Vágta elővágtái május 28-án kezdődtek, és szeptember 10-én a Viharsarki futammal zárul. A 15. évforduló alkalmából a magyar lovasiskolák 150 legtehetségesebb növendékének ünnepélyes felvonulásával kezdődnek a budapesti futamok. Az idei rendezvény a gyerekeket, a fiatalokat helyezi középpontba, a hagyományok továbbörökítését, a lovassportok, a lovaglás népszerűsítését hangsúlyozzák.



Borítókép: Huszárok a Borsodi Vágtán Fotó: Észak-Magyarország