A NYÍRVV Nonprofit Kft. a meglévő 30 mellé, újabb kettőszáz faöntöző zsák kihelyezését kezdi meg a mai napon, a város közterületein lévő facsemeték öntözésének és egészséges fejlődésének érdekében. Az idei csapadékszegény időszakban nagy segítség a zöldfelületek ápolásában ez a könnyen kezelhető, csöpögtető öntözési megoldás.

A fák tövére helyezett öntözőzsákokból folyamatosan szivárog a víz, így mélyebbre tud hatolni a folyadék, amely nagyon ideális a fiatal fáknak. A 75 literes faöntöző zsák a törzset nem tartja nedvesen, a víz alul folyik ki belőle közvetlenül a talajra, a legkedvezőbb hasznosulást biztosító ütemben.

A faöntöző zsák használatának előnyei

- A folyamatos vízkiáramlás biztosítja, hogy a talaj mélységében, a koronacsurgón belül nedvesedjen át

- A faöntöző zsák a talajt fokozatosan, mélységében nedvesíti át, lehetővé téve, hogy a gyökerek mélyebbre hatoljanak, és gazdaságosabb, egészségesebb vízhasznosulást érjünk el

- Csökkenti az öntözéssel egyébként gyakran kialakuló felszín irányában történő gyökérnövekedést

- A csöpögtető rendszerekhez hasonlóan, folyamatos, egészséges vízellátást biztosít, használatával elkerülhetjük a tápanyagok kimosódását a talajból.

- Tápoldatozásra is alkalmas

- Vastagabb törzsű, idősebb fák esetén 2 darab faöntöző zsák összecipzározása is lehetséges, megduplázva a maximális fatörzs átmérőt és a vízmennyiséget

- Könnyen kezelhető, áthelyezhető, egy cipzározással le- és felszerelhető, ellentétben a bonyolult és költséges csöpögtető-rendszerekkel

- Olyan helyen is alkalmazható, ahol nem lehet megvalósítani másfajta öntözést

- Az öntözőzsák nem csak abban segít, hogy folyamatosan vízzel látja el a fát, hanem erőssé és ellenállóvá is teszi a növényt.

Az öntözőzsákok használatának helyszínei: Örökösföld, Kertváros - Barna mező, Jósaváros, Belváros, Szegfű utca, Bujtosi Városliget, Sóstó.

Mivel ezek az eszközök áthelyezhetők, ezért Nyíregyháza számos további helyszínein is alkalmazhatók.

Fotók: NYÍRVV

NYÍRVV