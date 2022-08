Az idén is megszervezte sérült fiatalok számára a nyári ingyenes esélyteremtő táborát a nyíregyházi székhelyű Mentor Alapítvány támogatók segítségével, s a balatonszepezdi táborban feledhetetlen napokat tölthetett el 36 diák 7 szakmai segítő közreműködésével.

A szállás elfoglalása és a könnyű vacsora után este már meg is mártózhattak a fiatalok a Balaton kellemes vízében.

– Minden napra jutott valamilyen érdekes program. Keszthelyen a Festetics-kastély csodálatos parkját néztük meg – elevenítette fel az emlékeket Gulyás László és Fekete János. – Délután voltunk az Afrika Múzeumban, ami nagyon szép és értékes volt.

– Tapolcán a tavas barlangban egy jót csónakáztunk is – folytatta az élmények felsorolását Fazeka Martina és Spekker Dániel. – Ebéd után egy kellemes gyalogtúra keretében a salföldi pálos kolostorromig mentünk. Az izgalmakat fokozta, hogy közben az egyik csoport el is tévedt. Elutaztunk Tihanyba is, ahol megnéztük nemzeti értékünket, a bencés apátságot és a múzeumot. Láthattunk egy geológiai érdekességet is, ugyanis voltunk a Hegyestű Bazaltoson is. S aztán jött még csak a meglepetés, ugyanis délután sétahajózás várt ránk a Balatonon.

– A tábori élet utolsó programjaként felkerestük a Kinizsi-várat, a Postamúzeumot és a Néprajzi Múzeumot – tette hozzá Németh Viktória és Jónás Márkus. – Eljött a búcsú pillanata, mindenki kapott ajándékot és egyedi emléklapot. Nehéz volt elbúcsúzni a magyar tengertől, a csodálatos tájaktól. Köszönjük a Mentor Alapítványnak ezt hétnapos ingyenes táborozási lehetőséget.

A fiatalok élménybeszámolójához Ágoston Ádám, a Mentor Alapítvány alapítója még hozzáfűzte: – A balatonszepezdi tábor minden költségét a BDPST Zrt. vállalta fel, azaz fővédnöke és támogatója volt a sérült fiatalok ingyenes nyaralásának. Egyúttal hadd köszönjem meg a pedagógusok, a gyógypedagógiai asszisztensek önzetlen munkáját, hiszen nélkülük ez a tábor a nagyszerű programjaival nem valósulhatott volna meg.



KM