A Szent István Nap apropóján az idén is négy napon át ünnepelhetjük Magyarország születésnapját: augusztus 18. és 21. között húsznál is több helyszínen több száz program várja a látogatókat.

Nyíregyháza önkormányzata államalapító Szent István tiszteletére szombaton 17 órától rendez ünnepséget a Váci Mihály Kulturális Központban. Dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepi köszöntője és az új kenyér megáldása mellett hagyományosan átadják a díszpolgári címet és az Inczédy György Életműdíjakat is.

Lebonyolítják a hagyományos állami eseményeket is. Augusztus 20-án 8 órakor a budapesti Kossuth téren a zászlófelvonással és a Szent István-napi díszünnepséggel kezdődik a program, majd ezt követően 9 órától kerül sor a Magyar Honvédség látványos légi parádéjára.

Szintén augusztus 20-án, 10.15-kor kezdődik az ünnepi program a székesfehérvári Szent István téren, ott Novák Katalin köztársasági elnök mond beszédet. A Szent István Nap rendezvényeinek ékköve az idei évben is az augusztus 20-ai tűzijáték lesz, ami 21 órakor kezdődik. A programokról részletes információ található a szenistvannap.hu honlapon.

Borítókép: Sok helyen tűzijátékkal fejeződik be az ünnepség | Fotó: tudomanyplaza.hu