A szomszédunkban dúló harcok, a háborús szankciók miatt régen látott áremelkedés nehezíti a mindennapjainkat, de nem csak a boltokban fizetünk többet: egyre drágábbak a kötelező és a cascodíjak is. Több a baleset, magasabbak a kárértékek, továbbá az infláció is érzékelteti a hatását. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint már tavaly elkezdődtek az autós biztosításoknál a díjemelések: bár kevesebb közlekedési baleset volt 2020-ban, a kárérték magasabb lett, a biztosítók pedig emeltek, így ágazati szinten 3,3 százalékkal, 255 milliárd forintra nőtt a díjbevétel. Drágább a javítás Az idén azonban a balesetek száma, a javítások költségei, valamint az infláció mértéke is jelentősen nőtt, és ezt a biztosítások díjtételei is követik – számolt be a Vezess.hu.

A portál az MNB adatai alapján azt írta, tavaly már átlagosan 750 ezer forint volt az egy-egy sérült járműre kifizetett kárérték, ami közel 10 százalékkal haladta meg az előző évit. A portálnak nyilatkozó K&H Biztosító szerint a kárgyakoriság és a kárinfláció együttes növekedése a díjak emelkedéséhez vezet. A témáról egy megyei szakembert kérdeztünk. Kovács Zsuzsa biztosítási ügyintéző lapunknak elmondta, napjainkban az áremelkedések szinte mindenhová begyűrűznek, s ez alól nem lesznek kivételek a biztosítási díjak sem.

– A kötelező biztosításnál fáj ez leginkább az ügyfeleknek. Ez ellen nem sokat lehet tenni, hiszen a rendszer úgy működik, hogy mindenki befizeti a kötelezője díját, a biztosítók pedig ebből fizetik ki a keletkező károkat. A kötelezőnél a másnak okozott kárról van szó, ugyanakkor azt fontos kiemelni, hogy hiába vezet valaki évtizedek óta balesetmentesen, akkor is emelkedni fog a díja. Sokakban élnek még a 15 ezer forintos éves biztosítási díjak, de ezekből nem lehet finanszírozni a javításokat.

Megoldás lehet az újrakötés

– Gondoljunk csak bele: jelentősen emelkedtek a szervizek és az alkatrészek árai, és ha a 15 ezer forintos éves kötelező biztosításnál maradunk, ebből egy autószerviz óradíját sem lehet kifizetni, és akkor még semmit nem javítottak az autón – tudatta a biztosítási ügyintéző. Kovács Zsuzsa kiemelte: a cascónál is hasonló a helyzet, hiszen a mai autóknál már a szélvédőcsere is lehet több százezer forintos tétel.

– Nekünk is fejtörést okoz, amikor jönnek az ügyfelek, és szeretnének faragni a biztosítási díjakból, de sokszor nem vagy csak keveset faraghatunk az összegből. Az emberek tudomásul veszik, hogy áremelkedés van, persze mindenkinek más a tűréshatára, de a kötelező biztosítás évfordulója előtt érdemes egy új kalkulációt készíteni. Még az sem biztos, hogy biztosítótársaságot kell váltani a kedvezőbb díjért, hiszen lehetnek olyan kedvezmények, amiket az ügyfél korábban nem vett igénybe, de a kötvénye újrakötésével kedvezőbb díjat kaphat. Akkor sem érdemes váltani, ha valaki több szállal kötődik egy társasághoz, a kötelezőn túl egyéb biztosítása is van az adott cégnél, mert a pár száz forintos spórolásért rengeteg időt kell rászánni az újrakötésekre, nem véletlenül tartja úgy a mondás, hogy az idő pénz. Találkoztunk olyan ügyféllel is, aki 5–10 éve nem foglalkozott a biztosításával, csak automatikusan elfogadta az társaság ajánlotta újabb éves díjat. Az ő esetükben akár több ezer forinttal is csökkenthetjük a díjat – hívta fel a figyelmet a szakember. A cascóról Kovács Zsuzsa elmondta, egyes ügyfeleknél indokolt a díj emelése, mert olyan autót vezetnek, aminek jelentősek az esetleges javítási költségei.

Az infláció érezteti hatását

– Nekik a biztosító felajánlja a díjemelést, amit ha az ügyfél elfogad, megmarad a cascója, ellenkező esetben viszont búcsút kell inteniük egymásnak. Nem fenntartható ugyanis, hogy valaki alacsony díjat fizessen, ugyanakkor autója sérülése estén hatalmas összeg terhelje a társaságot. Érdemesebb tehát elfogadni a magasabb összeget, ha az autótulajdonos azt szeretné, hogy megfelelően rendezzék a kárát. Egy komolyabb törésnél nem a kifejezetten alacsony díj a mérvadó – hangsúlyozta Kovács Zsuzsa, majd aláhúzta: a különféle biztosítások a korábban említett okok mellett a forint-euró árfolyam miatt is drágulnak.

MI