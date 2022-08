A Forbes felmérése szerint Majka a legértékesebb, Fördős Zé a leghitelesebb, a Schobert-házaspár és Csobot Adél a legmegosztóbb. A Forbes hat tényezőt vizsgálva (ismertség, láthatóság, kedveltség, hitelesség, pénztermelő képesség, online jelenlét) számosította a magyar celebeket, hogy megállapítsák, kik azok, akik ismertségüket üzletileg a legjobban tudják kamatoztatni.

Csobot Adél az X-Faktor harmadik szériájának 3. helyezettje, a Sztárban sztár harmadik évadának 4. helyezettje, az X-Faktor női mentora, zsűritagja. Férje, Istenes Bence, az X-Faktor, a Való Világ, a Survivor és az Álarcos énekes műsorvezetője. Adél és Bence kilenc éve vannak együtt, két kisfiuk született, Nátán és Ádin.

Pénteken és szombaton a Leveleki Vendégház – Egeres Tanya vendégei voltak.

„Az egész családom imádott itt lenni és minden pillanatban élveztük a mérhetetlen vendégszeretetet! Csak ajánlani tudom nektek!” - írta Adél a közösségi oldalán.

Ezen a nyáron egyebek között jártak már Horvátországban, a Balatonon és Adél még egy jógatábort is beiktatott a programjába.

A műsorvezető a Spotify-on elérhető műsorának, az IstenEstnek az egyik adásában úgy fogalmazott: volt olyan, hogy felmerült náluk, jobb lenne külön.

„Nagyon sokat beszélgetünk, a kommunikáció nagyon fontos. Hogy meg tudd osztani a gondolataidat, az érzéseidet a társaddal, hogy merj őszinte lenni, még akkor is, ha megbántod a másikat” – mondta Istenes Bence.

Az édesanya a műsorban elmondta, szerinte egy kapcsolatot folyamatosan meg kell újítani. Ahogy ők változnak, a kapcsolatuknak is változnia kell. Ők abban hisznek és ezt is csinálják, hogy időről időre új szabályokat állítanak fel. Majd őszintén vallottak a mélypontokról.

„Mi alapvetően nagyon hiszünk ebben az egységben és nagyon szeretnénk együtt tartani” – tette hozzá Bence.

