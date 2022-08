A kárpátaljai területvédelmi egység tagja, aki az elmúlt években több alkalommal is indult Ungvár polgármesteri székéért – sikertelenül – posztjában megjegyezte: „magyar a legjobb titkosítási nyelv az ukrajnai háborúban”. Állítását a lövészárokban készített videóval támasztotta alá. A felvételen Fegyir Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem professzora magyar nyelvű rádiókommunikációja látható és halható.

A turisztikai szakember a háború első hónapjaiban azzal szerzett ismertséget, hogy a lövészárokból tartotta meg online előadásait.

Scsadej bejegyzésében megemlítette, nem saját kútfőből származik az ötlet. A második világháborúban az amerikai tengerészgyalogság navahó indiánokból álló osztagot toborzott, hogy kidolgozzák az ellenség számára megfejthetetlen kódrendszert. Az indiánoknak oroszlánrészük volt a csendes-óceáni hadműveletek sikerében, mivel a rádió- és telefonbeszélgetéseket lefülelő japánok képtelenek voltak megfejteni a navahó nyelven alapuló rejtjelbeszédet. Ezt a módszer honosították meg az ungvári 68. különálló területvédelmi zászlóaljnál is.

A konfliktus által érintett kelet-ukrajnai régióban két őrség között a lövészárokból tart előadást diákjainak Fegyir Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem professzora idegenforgalmi alapismeretek tantárgyból.

„Oroszországban a magyar nyelvnek annyi ismerője van, mint Japánban a navahónak” – jegyezte meg Scsadej.

Az ungvári önkéntes kitért arra, hogy a kárpátaljai egységeknél több magyar nemzetiségű katona is szolgál. Kiemelte, terveik szerint más közelükben tartózkodó egységeknél is meghonosítják ezt a kódolást. Abban az esetben, ha az oroszok netalántán találnának egy magyar tolmácsot, akkor áttérnek a már korábban is használt kárpátaljai dialektusra, amit szintén megfejthetetlen az oroszok számára.

