Nábrádon 2016-ban, Baktalórántházán 2018-ban, Ibrányban 2019-ben rendezett megyei vadásznapot az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete, s akkor még nem is említettük a 2017-es máriapócsi vadászbúcsút. A jól sikerült megyei rendezvények után azt a megtisztelő felkérést kapta a megyei vadászkamara az országos szervezettől, hogy rendezze meg az idei országos vadásznapot.

Nagy feladatot vállalt magára a kamara vezetése, de bízva a megyében működő vadásztársaságok segítségében és aktivitásában, megkezdte a szervezést.

Az egyik legfontosabb kérdés az ideális helyszín megtalálása volt. Az országos vadásznapok több mint 20 éves hagyományához méltó helyszínt találni nem volt kis feladat, de számos lehetőséget mérlegelve a Vadászkamara megyei területi szervezetének vezetése végül megtalálta azt a helyet, mely minden szempontból alkalmas a rendezvény megtartására. A Tiszadobon található Andrássy-kastély és a hozzá tartozó park nem csak igazi ékszer a Holt-Tisza és az élő Tisza közelében, de ráadásul vadászati vonatkozása is van. Az építtető Andrássyak ugyanis nemcsak a Tisza szabályozásában jártak élen, hanem megtelepítették Tiszadobon a dámot, s az állományból többek között Guthra is kerültek innen vérfrissítési céllal egyedek. Nem ok nélkül érzik a guthi erdészetben terítékre került világrekord agancsokat kicsit a sajátjuknak is a Tiszadobon élő vadászok.

Hagyomány, hogy a kétnaposra tervezett országos vadásznap minden évben egy szakmai nappal, konferenciával kezdődik. Most sem lesz ez másként, augusztus 26-án, az első napon országos és helyi jelentőségű vadgazdálkodási témákról hallhatnak előadásokat az érdeklődők a kastélyban.

A második napra az érdeklődő kicsiket és nagyokat, illetve a vadásztársakat várják a szervezők.

A kastély belső tereiben külön a vadásznapra összeállított kiállítást tekinthetnek meg a látogatók. A parkban többek között lesz vadászkutya-verseny, íjászat, virtuális lövészet, solymászat, kutyabemutató, erdészeti tanulmányösvény, népi gyermekjáték, trófeamustra. Elmaradhatatlan része a rendezvénynek a megyei vadásztársaságok főzése, valamint a megyei vadászkamarák bemutatkozása. A főzést a szervezők főzőversennyel kötik össze, így a nap végére kiderül majd, melyik csapat tudta a legjobb vad-, illetve haléltelt elkészíteni. Apropó, főzés. A Vadászkamara megyei szervezete Guinness-rekordot szeretne felállítani a szarvasgulyással, amely a helyszínen készül majd el. Augusztus 27-én a kilátogatók a kastély parkjában meggyőződhetnek arról, hogy milyen nagy üst kell a rekord mennyiségű - 2300 liter - leves elkészítéséhez.