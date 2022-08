Mint elmondta, öröm volt megszemlélnie a folyamatosan szépülő, fejlődő várost, ahol gyönyörűen felújították a Dégenfeld Kastélyt és a település központját, mintegy 3 kilométeren kerékpárutat építettek, elvezették a belvizet, és megújultak az önkormányzati épületek. S most itt a szép új bölcsőde, amely szeptembertől 36 kisgyereknek ad otthont, biztonságérzettel ruházva fel a szülőket is annak tudatában, hogy gyermekükre jó helyen vigyáznak.

Nagy Lajos, a település polgármestere köszöntőjében a beruházás legfontosabb adatairól is fellebbentette a fátylat. A város TOP-os forrásból összesen 436 millió forintot nyert, amiből csak az építkezésre 359 millió fordítottak. A fennmaradó pénzösszegből 40 milliót ingóságokra, bútorokra, játékokra költöttek. Sikerült ezzel a beruházással 6 új munkahelyet is létesíteni, és a közvetlen városközpont beépítésére ugyancsak sor kerülhetett. A polgármester büszkén újságolta, hogy néhány héttel ezelőtt egy másik TOP-os pályázatuk is nyert, abból 371 millió forintból a bölcsőde közvetlen környezete szépülhet meg, az épületet rendezett park övezi majd, köztéri játszótérrel felszerelve, és korszerűsítik a városrész közvilágítását.

Mint elhangzott, a gyermekgondozás feladatait a bölcsődei korosztálynál eddig a Baktalórántháza–Nyírjákó–társulás látta el, Baktán a Zengő Erdő óvoda épületében, Nyírjákóban pedig egy mini bölcsődei csoportban fogadták az apróságokat. Mostantól nem változó fenntartásban három csoport az új épületet veheti igénybe, Nyírjákóban pedig a meglévő óvoda kapott ugyancsak TOP-os forrásból egy bővítményt, és ebbe költözik a minibölcsődei csoport.

A beruházást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal főispánja, Román István, valamint Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is üdvözölte. Román István örömének adott hangot, hogy a hivatala is részt vehetett ennek a beruházásnak a megvalósításában, majd – miután megdicsérte a települést az elmúlt évek fejlődéséért – így fogalmazott:

– Ha eljön egy ilyen rendezvény, ahol az apróságok ilyen csodálatos műsorral lepnek meg bennünket, akkor okkal és joggal gondolhatjuk, hogy van értelme küzdeni minden egyes nap, mert a gyerekek visszaigazolják, hogy nem hiába dolgozunk.

Kovács Sándor szerint nem hangzatos szavak kellenek, hanem tettek, amiből Baktalórántházán nem is volt hiány. – Tettek olyan emberek részéről, akik kovászai egy közösségnek, ahol tehetséges gyerekeket nevelnek, ahol komolyan veszik a családtervezést és a kormány törekvéseit. A kormány pedig azt szeretné, hogy a társadalom hajszálgyökereit adó közösségek olyan erősek legyenek, hogy a kifejlett törzs, amit nemzetnek hívunk, bírja azokat a nagy viharokat, amiket nap mint nap megélünk – csomagolta fa hasonlatba az ide szánt üzenetét.

