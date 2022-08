Bárány László, a főszponzor cég alapítója azt mondta, mivel most debütálnak ebben a szerepben, lámpalázasnak kellene lennie, mégsem az.

– Nem izgulok, mert tudom, hogy a Móricz Zsigmond Színház nagyon jól megszervezte a fesztivált, ami kiváló programokat nyújt majd az itt élőknek és az ide érkezőknek. A covidmentesség, a jó idő és az emberek igénye a vidámságra – ez a három tényező már önmagában is garancia a sikerre – mondta.

Kirják Róbert, a színház igazgatója arról is beszélt, hogy az eredetileg tervezettnél több forrásból gazdálkodhattak, ezért még júliusban is módosítottak a programon, így az még színesebb, változatosabb lett.

– Kiegészült az állami támogatás, olyan cégek is hozzájárulnak a VIDOR megszervezéséhez, amelyek korábban ezt nem tették, és visszatértek régi nagy támogatók is, így a Kossuth téren a legnépszerűbb hazai együttesek léphetnek fel. Ezúttal is lesz ingyenes színházi előadás a téren: A padlást láthatják az érdeklődők, és természetesen a világzene neves képviselőit is hallhatjuk, mint ahogy Dolhai Attilát, Falusi Mariannt és Horgas Esztert is, sőt, a nyíregyházi színház művészei is színpadra lépnek. A kisszínpad a VIDOR Kertbe költözik, de a mutatványosok, artisták és a gasztroudvar is marad a Kossuth téren. Ezúttal is lesznek programok a Timpex Arénában, a Bencs-villában, a Szindbádban – utóbbi helyszínen a Móricz Zsigmond Színház történetét bemutató kiállítás is nyílik –, a színházi előadásokra a jegyek már nagyrészt elkeltek – mondta az igazgató, és hozzátette: a jó időt már megrendelték, így csak a fesztiválozókon múlik, hogy jól érezzék magukat.