– Túl vagyunk több világégésen, az ország megcsonkításán, gazdasági válságokon, szovjet megszálláson. A többszöri súlyos csapás után a nemzet mindig talpra állt. Sajnos napjainkban is nehéz időket élünk, ugyanakkor az események sodrában nem szabad megfeledkeznünk az eredményeinkről. Nyíregyházán egy évtized alatt több területen is kiváló eredményeket értünk el, s a fejlődés a pandémia alatt is töretlen volt. A nagyszabású útépítési program, az intézmények felújítása, Sóstó fejlesztése, majd a munkahelyteremtő beruházások mind a lakosság életkörülményeit javítják. A turizmus egy olyan húzóágazat, ami óriásit fejlődött az elmúlt években. Ezt támasztják alá a vendégéjszakák számai és a kiérdemelt szakmai elismerések is. A fejlesztések mellett az oktatási-nevelési intézményeink színvonala, a parkok, játszóterek magas száma is hozzájárul a fiatalok helyben tartásához – ismertette az elmúlt évek eredményeit a polgármester, majd hangsúlyozta: bölcs és előrelátó döntés volt a városi intézmények energetikai korszerűsítése, hiszen az energiaválság időszakában élünk.

Mindenből kihozni a legjobbat

– A próbatételek és kihívások ma is sújtanak minket, gondoljunk csak a háborúra vagy az aszályra. Nehézségek és feladatok mindig lesznek, de minden helyzetből ki kell hoznunk a legjobbat, mindig meg kell tennünk, amit csak lehet. Az ukrajnai háború kirobbanásakor azonnal létrehoztunk egy humanitárius csoportot és elkülönítettünk egy segélyalapot, hogy a saját eszközeinkkel tehessünk a még nagyobb humanitárius katasztrófa elkerüléséért – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc.

Az eseményen a történelmi egyházak képviselői megáldották és megszentelték az új kenyeret, melyet a rendezvény után minden résztvevő megkóstolhatott.

Az ünnepség fényét emelte a nyíregyházi Cantemus Gyermekkar előadása is, méghozzá a magyar mellett japán és bolgár vezénylettel.

Sokat tettek a városért, a nemzetért

Az államalapítás ünnepe a városi díszpolgári cím és az életműdíjak átadására is kiváló alkalmat teremtett. Az idén Kis István pápai prelátus, plébános, hitoktató vehette át a megyeszékhely díszpolgári címét. A köztiszteletben álló pápai prelátus 62 éve végzi nagy odaadással a papi hivatását. A városba 1989-ben érkezett, s elöljárói megbízásából megépítette a Főegyházmegyei Papi Szociális Otthont, de nevéhez köthető a Kertvárosi templom megépítése is. Nyugdíjba vonulásáig hitoktató volt, nevelte a nyíregyházi fiatalságot. Élete, hite és kitartása példaértékű, így méltán érdemelte ki a díszpolgári címet. Az Inczédy György Életműdíjakat az idén öten vehették át magas színvonalú tevékenységükért a városi közgyűlés elismerésének jeleként.

Dr. Hudákné Fábián Nóra Csilla közel négy évtizede végez példaértékű oktató-nevelő és rendezvényszervezői tevékenységet Sóstóhegyen, 36 éve a Szabó Lőrincz Tagintézmény tanára. A közösség és a szakma iránti elkötelezettségével érdemelte ki az életműdíjat.

Szintén áldozatos munkája elismeréseként vehetett át életműdíjat Skarbit Józsefné, aki három évtizede szolgálja tudásával a magyar és a helyi óvodapedagógiát. A Gyermekek Háza Óvoda intézményvezetője, továbbá a Nyíregyházi Egyetemen is tanítja a leendő óvodapedagógusokat.

Az egészségügyből érkezett a harmadik díjazott: Racskó Andrásné, a megyei kórház volt környezetvédelmi csoportvezetője az idén áprilisban vonult nyugdíjba, előtte 36 éven keresztül mentorállta és motiválta a munkatársakat, hallgatókat a felelősségteljes, környezettudatos munkavégzésre. Szakmai tudását, gyakorlati tapasztalatát szívesen megosztotta kórházon belül és kívül egyaránt.

Dr. Pap Károly, a Jósa András Oktatókórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának vezetője többek között a műtéttechnika fejlesztése, a nőgyógyászati onkológiai ellátás megszervezése és fejlesztése, továbbá a halvaszületés megyei arányainak javítása révén érdemelte ki az Inczédy György Életműdíjat.

Az idei ötödik díjazott Csók István épületgépész, gázkészülék-szerelő mester, aki beosztott dolgozóból hamarosan a Nyíregyházi Üzemigazgatóság gázüzemi üzemvezetője lett. Napjainkban rendre jó ügyek mellé áll vagy kezdeményezi azokat, legyen szó lakóhely-szépítésről, vagy a háború elől menekülők megsegítéséről.

MI