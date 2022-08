– Megőrizzük a drága kincset annak érdekében, hogy meg tudjunk újulni. Ez a gimnázium igazi kincs, az evangélikusok kincse, az egyik legrégebbi gimnáziumunk, amelynek nevéhez a névadó maga járult hozzá, hogy viseljük. „A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által” – mondta a püspök az igazgatónak, s azt kérte tőle, soha ne állítsák egymással szembe a hitet és a tudást. A hitet növeljék, a tudást gyarapítsák ebben az intézményben. Ezután a püspök az esperes és egy lelkész megáldotta Morauszky Tamást.

A diákok az ünnepi istentisztelet alatt műsorral szolgáltak, énekeltek, s egy zongorajáték is felhangzott, majd az új igazgató köszöntötte a megjelenteket, megdicsérte a diákok tavalyi évben elért eredményeit. A tanulóknak szorgalmat, kitartást, a tanároknak pedig kreativitást kívánt az idei munkához. Kitért arra is, hogy az utóbbi évekhez hasonlóan kihívásokkal teli lesz ez a tanév is, de igyekeznek mindent megtenni azért, hogy ebből a legkevesebbet érezzék a tanulók és a pedagógusok.

-------------------------------

Morauszky Tamás több évtizedes pedagógusi tapasztalattal rendelkezik, német-történelem szakos tanár. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban két éve dolgozik, előtte az Eötvös-gyakorló iskolában tanított, emellett óraadóként a Nyíregyházi Egyetemen és a Debreceni Egyetemen is. – Én magam is evangélikus családból származom, iskolánk névadása 100 évvel ezelőtt az egyik ősöm, Morauszky Ferenc nevéhez fűződik. Gimnáziumunk nevelési céljai ma sem változtak, mint ahogyan azokat elődjeink megfogalmazták: a valláshoz való hűség, a korszerű tudományok oktatása, a fiatalok erkölcsi nevelése kitűzött célunk, szeretnénk tovább öregbíteni a Kossuth- gimnázium hírnevét a városban. Fontosnak tartjuk, hogy megőrizzük az iskola profilját, az idegennyelvek tanítása, a biológia- kémia tantárgyak emelt szintű oktatása fő profil, ezen kívül szeretnénk erősíteni az OKTV-s versenyeken való részvételt, eddig is szép eredményeket értek el diákjaink. A tanévben elértük kapacitásaink határát, összesen 608 tanulóval kezdjük el a 2022/23-as tanévet, évfolyamonként öt osztályban. A tantestületünk létszáma, szakos ellátottsága teljes, egy történelem szakos tanárral és egy iskolapszichológussal bővült a testület, ez utóbbi azért is fontos, mert a Kárpátaljáról menekült magyar tanulókat befogadjuk, tanulási és kollégiumi lehetőséget biztosítunk számukra – mondta az igazgató, aki beszélt a gimnázium korszerűsítéséről is. Elmondta, nyáron megújulhatott a tornaterem teteje, s amire nagyon büszkék: a több mint 200 éves iskola díszterme is megújult: a terem mennyezeti freskóját állították helyre. Egy nagyobb beruházást pedig most készítenek elő – a terveket jóváhagyták, az evangélikus egyház finanszírozza az építkezést – új épületszárnnyal, benne tantermekkel, ebédlővel bővülhet a Kossuth- gimnázium.

KO