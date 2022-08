Gyerekek ezrei most először ülnek be az iskolapadba, nekik szokatlan lehet a sokkal kötöttebb napirend, a strukturáltabb környezet. Egy valami viszont közös az elsősökben és a „rutinosabb” tanulókban: mindegyikőjüknek be kell vásárolni a tanszerekből szeptember elsejére.

A végeláthatatlan választékban azonban nemcsak nekik, de a szülőknek is nehéz eligazodni, ezért utánajártunk, mire és mennyit költenek ma a családok az iskolakezdés előtt.

Szűcs Mihály, a Renomé Print Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, ma már pontos bevásárlólistát is adnak a szülőknek az iskolák, hogy megkönnyítsék az írószerek beszerzését, ám mint kiderült, nem mindig volt ez így.

– A multik megjelenésével megváltozott a piac, így a vásárlási szokások is. Megkülönböztetünk szakboltokat, szakáruházakat és multicégeket. Az első rendelkezik szakértelemmel, árukészletében viszont kicsi. A szakáruházaknál szintén megvan a szakértelem, sőt hozzánk hasonlóan ezek folyamatosan képzik a dolgozóikat, hogy megfelelő szakmai tanácsot, segítséget nyújthassanak a vásárlóknak. Itt már az alapterület, így az árukészlet is nagyobb. És hogy miért kell a lista? A multiknál nincs – vagy nagyon ritka –, hogy tanácsot kérhetünk, a szülők viszont nem feltétlenül tudnak dönteni az írószerek között. Az ár fontos tényező, de korántsem az egyetlen, hiszen csak ez alapján nem szabad döntést hozni. Mindig elmondom, ne féljünk segítséget kérni azokban az üzletekben, ahol erre lehetőség van – hangsúlyozta az ügyvezető.

Figyelnek az igényekre

Szűcs Mihály hozzátette: minden család igénye eltér, ám a dolgozóik jól tudják, mi kell egy elsősnek, s ha nagyobb gyerekről van szó, megkérdezik, mi van otthon, így kiderül, mit kell még beszerezni.

– Elégedett iskolásokat és szülőket szeretnénk, több mint húsz éve ezt tartjuk szem előtt, s büszkén mondhatom, vannak olyan vevőink, akik anno a tőlünk vásárolt írószerekkel kezdték az első osztályt, ma pedig a gyermekeiknek szerzik be itt az eszközöket. A családok anyagi helyzete határozza meg a vásárlást: tartunk iskolatáskát néhány ezer forintért is, de van olyan, ami mindössze egy kilogramm, és a Szegedi Orvostudományi Egyetem ortopédusai segítettek a fejlesztésében. Természetesen ezeknek az ára is magasabb. A ceruzákból is hatalmas a választék, de nem véletlenül kérdezzük a szülőtől, hogy mennyire „nehéz” a gyermeke keze, jobb- vagy balkezes, hiszen ez alapján találhatjuk meg neki a legmegfelelőbbet. Egy nehéz kezű gyermek H-s ceruzával az üvegvágóhoz hasonló eredményt ér el a papíron, rosszabb minősítést kap majd emiatt a tanártól, és elvész a sikerélmény – példázta a megfelelő írószer kiválasztásának fontosságát Szűcs Mihály – aki szerint a választás valóban nem egyszerű feladat, mivel a szülők, a gyermekek és a pedagógusok igényeit kell összehangolni –, akit az áremelkedésekről is kérdeztünk.

– A papír ára közel 100 százalékkal emelkedett egy év alatt, ami felhajtja a tanszerek árát is. Mi az iskolaszezonra januárban kezdtük a felkészülést: egyeztettünk az importőrökkel, előrendeléseket adtunk le, így jelentősen faragtunk a költségeken, és az áraink a piaci folyamatokhoz képest elenyésző mértékben emelkedtek. Véleményem szerint nem lesznek piacképesek azok a kereskedők, akik csak a közelmúltban szerezték be a termékeket.

Részletes lista

A nyíregyházi Margó Papírban is várják az iskolásokat. Mint mondták, a bevásárlás már augusztus utolsó és szeptember első hetére tolódott, szinte az utolsó pillanatban szerzik be a tanszereket.

– Sokan kapnak önkormányzatoktól csomagot, esetleg a munkáltatótól iskolakezdési támogatást, ezért is tolódik a beszerzés, mások viszont azért jönnek már augusztus elején, mert a támogatás úgysem fedezi a költségeket. Az ár nagyon fontos, de főleg a kisebbeknél előtérbe kerül az ergonómia és a minőség. Előszeretettel veszik a párnás, esetleg merevített iskolatáskát a gyermek egészsége, kényelme, illetve a tartósság miatt – részletezte az írószerbolt munkatársa, akitől azt is megtudtuk, ma már egyre jobban körvonalazott, részletes listát kapnak a tanszerekről a szülők az iskoláktól.

– Bár nem lenne szabad, sokszor márkamegjelölés is van a listán, ami esetenként nagyon drága termékeket tartalmaz. A közepes árfekvésű tanszerekkel a gyermek is jól jár és a szülő pénztárcáját is megkíméljük, ezért bátran ajánljuk ezeket a termékeket. A speciális igényekre is felkészültünk: a balkezeseknek speciális olló, de nekik készült ceruza és toll is van a polcainkon. A kiskereskedések varázsa a közvetlenség, itt bárki kérhet segítséget, személyre szóló tanácsot – tették hozzá a szakember.

Fontos a minőség és az ár

Gajdics Ilonának is fejtörést okozott korábban a tanszervásárlás, de két iskolás fiú anyukájaként ma már rutinosabban mozog az írószerboltok polcai között. – A kicsi most lesz elsős, míg a nagy a 4. osztályt kezdi szeptemberben. Mi is kaptunk listát az iskolától, de ezt fenntartásokkal kezelem, sok olyan tétel van rajta, amit már a nagyfiam sem használt ennyi idősen. A minőség és az ár is fontos szempont a tanszerek kiválasztásánál, ráadásul ő balkezes, így más termékeket kell neki venni. Nem veszünk speciális tollat, inkább egy hagyományos, minőségi, gyorsan száradó tintával ellátottat kerestünk, így nem lesz pacás a füzete, ha tollal kell írnia.

MI