Friss tehéntúróhoz adjunk némi darált marhahúst, fűszerezzük mindezt hagymával, sárgarépával, s hogy teljes legyen az ízek harmóniája, adhatunk az ételhez burgonyát is, az így elkészült finomsággal aligha lehet majd mellélőni. Amit az imént közreadtunk, egy különleges házi recept, ám véletlenül se tévessze meg a kedves olvasót, nem a legújabb vendégváró csemegéhez kívántunk ötletet adni. Ezzel az étellel ugyanis a Nyíregyházi Állatparkban kedveskednek a – sós vízi lápokból, mocsarakból természetes körülmények között apró rákocskákat szürcsölgető – rózsás flamingóknak. Nagyobb adagokban kifőzik, porciózzák, majd fagyasztva tárolják a helyi csemegét, hogy mindig legyen mit adni a gyönyörű állatoknak.

Szigorú logisztikával

És nem csupán róluk, de az állatpark valamennyi – közel ötezer – egyedének minden tagjáról gondoskodni kell. El tudják képzelni, mennyi eleség szükséges naponta az ötszáz fajhoz tartozó állatseregletnek? Mi sem tudtuk, ezért kerestük meg a népszerű intézmény állatélelmezés-felelősét, Lukácsné Benke Julcsit. Mert miközben a legtöbb családban komoly fejtörést okoz, mit főzzön a háziasszony napról napra a családnak, kíváncsiak voltunk, hogyan oldják meg mindezt egy ekkora mena­zséria esetében.

– Nálunk mindenki azt kapja, amire szüksége van. Hogy mekkora nagyüzem a mienk, azt mindennap a kora reggeli órákban meg lehet csodálni a takarmány-előkészítő konyhánkban, ahol ezer színben pompázik a kiporciózott takarmány a pultokon: nyers hús, zöldség, gyümölcs, abrak, a speciális igényű állatok takarmánya. Két takarmányos munkatársunk az abrakokat, a különféle – nem egyszer vitaminokkal dúsított – tápokat, kukoricát pakolja fel egy elektromos kisteherautóra, ezek mellé kerül a különféle megmosott vagy meghámozott, szeletelt, aprított, kiporciózott húsétel, zöldség és gyümölcs, amit másik négy kollégánk készített elő. Mindezt egy kidolgozott logisztika szerint osztják ki az állatoknak. És akkor még nem beszéltünk a speciális étrendűekről, mint amilyenek mondjuk a karmosmajmok. Persze ezeknek se válogatott séfek kotyvasztanak a szájuk íze szerint. Állatorvosok által ellenőrzött tápot kapnak, ahogy más állatok is. Bizonyos termékeket saját magunk állítunk össze, másokat külföldi gyártóktól szerzünk be – indultunk el a konyhától, hogy rövid úton eljussunk a raktárakig. Külön tárolják ugyanis a szálas- és szemestakarmányokat, és külön a tápokat. Az egyik raktár 500 körbála tárolására alkalmas, miközben az éves szükséglet az 1200 körbálát is eléri, egy másikban pedig 4-5 tonna tápot tudnak tartani egyszerre, aminek a tartalma gyakorlatilag havonta kicserélődik.

Napi százezrek a gyomorba

– Valóban, háromszor ennyit is el tudnánk tárolni, ha lenne hová, merthogy tartalékolnunk mindig kell. Nálunk olyan soha nem fordulhat elő, hogy valamelyik állatnak hirtelen nem tudunk mit adni. Ha éppen nincs az, amit a legjobban szeret, mindig lennie kell B verziónak. Naponta kimegy 100-120 kis bálás széna, 400 kilogramm táp, 400-500 kiló zöldség és gyümölcs, 100 kilónyi hús, mai árakon mintegy 250-300 ezer forint értékben. Szerencsére több multicéggel is kapcsolatban állunk, nekünk adják a még fogyasztható, de már nem eladható készleteiket, és több termelővel is szerződést kötöttünk. Ezektől a partnerektől heti rendszerességgel szállítunk, vannak áruházak, ahová heti háromszor vagy akár naponta elmegyünk zöldségért, gyümölcsért, bizonyos multik a logisztikai központjukat is megnyitják előttünk, ahogy természetesen más állatkertek előtt is. Akadnak gazdák, akik spontán keresnek meg bennünket, mert szívesen behoznák a mérethibás terményeiket, amiket már nem vettek tőlük át a kereskedők – tudtuk meg.

S miközben mindezeket megvitattuk, Julcsi kezében szakadatlanul csörgött a telefon, olykor meg is kellett a beszélgetést szakítanunk. – Így megy ez, gyakran vasárnap is, a húslevesem kavargatása közben – súgta oda. Éppen hat sor kukoricaszárat ajánlottak fel, ami remek csemegéje az elefántoknak és az orrszarvúknak. – Ez is a logisztika része, s üzemeltetési vezetőként ilyenkor minden hadra fogható kollégát, állatgondozót mozgósítok a meglévő ötvenből, legalábbis azokat, akik az összeérő műszakok között ráérnek. Örülünk mindennek, amit felajánlanak, és be is takarítjuk a termést vagy szármaradványokat, ha kell. Szívesen megyünk el például a kidobásra ítélt fűzfagallyakért, azon túl, hogy örömmel fogyasztják az elefántok, zsiráfok, a törpe- és barátpapagájok is ezekből építik a fészekkolóniáikat – magyarázta.

Álmatlan esték a széna miatt

Mivel zöldségből és gyümölcsből a szükséges mennyiségnek körülbelül a fele fut be külső támogatásból, a többit meg kell vásárolni. Nyár végén, tél elején Julcsi tonnaszámra vásárolja a sütőtököt, céklát, sárgarépát, júliusban a szénát, mindezeket olyan partnerektől is, akik kimondottan az állatparknak termelnek.

A baj most csak az, hogy a soha nem látott szárazság miatt sorra mondják le a szállítást. – Ilyenkor jön az újratervezés, kell hogy legyen helyettesítő zöldség vagy tápszer. Persze megvallom, ennyi álmatlan éjszakám, mint most, még soha nem volt a széna miatt. Ilyen évre nem is emlékszem, hogy ennyire a bizonytalanba nézünk előre – vallotta meg, miközben ismét megcsörrent a telefonja. Ez naponta akár százszor, százötvenszer is megtörténik, az eltelt 23 év alatt nem véletlenül sikerült a környékbeli gazdák legtöbbjét megismernie.

Amikor rákérdeztünk, hogy kislány korában erről álmodott-e, önkéntelenül felnevetett. – Állatkerti munkáról gyakran álmodoztam, állatgondozóként kezdtem, ebbe a munkába pedig szép lassan dolgoztam be magam. Bizonyára nem is csinálom rosszul, ha ennyi éve itt lehetek. Szerencsére a madarakért rajongó férjemnek is szívügye az állatkertészet, hamarabb kezdett a Sóstó Zooban, mint én, és a gyerekeim szintén ebbe nőttek bele, itt nevelkedtek a Zoo-suliban. Egyébként agrár­mérnökként végeztem állattenyésztési szakirányon, ott ugyan csak háziállatok élelmezését tanítják, ám szerencsére széles körű külföldi kapcsolatokkal rendelkezünk, hasznos tanácsokkal látjuk el egymást, és a külföldi szakirodalom is egyre gyarapodik – sorolta.

Frissen a bambuszszárat

Miután már a tizedik telefonhívását utasította el az interjú kedvéért, tovább kérdezni már nem is mertünk. Annyit azért zárásképpen még elmondott, hogy a nehezebben beszerezhető takarmányokról is mindig igyekeznek gondoskodni. A vörös panda például frissen kapja a bambuszszárat a nyíregyházi botanikus kertből, de a fák nedveit szívogató karmosmajmok speciális tápszere se fogyhat ki soha. Ám ha mégis ellátási nehézségek adódnának, jöhetnek a már jól bevált házi keverékek.

