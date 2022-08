Nyoma sincs annak, hogy február vége és április eleje között nemegyszer ezrek, tízezrek akartak itt belépni hazánkba, ami a biztonságot és a békét jelentette számukra.

Zina otthon hagyta a családját

– Dombászon nagyon bombáznak, ott él az édesanyám és a két testvérem. Kijevben azonban most viszonylagos csend van – ad gyors háborús helyzetjelentést hazájáról Zina Mihalenko, aki kedden este 8 órakor vonattal indult Kijevből, másnap a határról az önkormányzat buszával jött a segítőpontra, itt vár arra, hogy Záhonyban felülhessen a Németországba tartó vonatra.

– Otthon nagyon kevés a pénz, dolgozni megyek, hogy segíteni tudjak a családnak – mondja, a férje és a 20 éves fia nem hagyhatják el a háború sújtotta országot. Zina úgy tervezi, hogy december végéig marad kint, ott már várja a menye és az ismerősei, biztosan lesz munkája.

– Itt nagyon kedvesen fogadott mindenki, mindenben segítenek – néz hálásan a segítőponton a háború kitörése óta folyamatosan jelen lévő Máltai Szeretetszolgálat munkatársaira. Beszél arról is, hogy nem volt könnyű döntés eljönni, de muszáj, annak pedig örül, hogy tudja tartani a kapcsolatot az otthon maradt szeretteivel. – Nagyon aggódom, egyre rosszabb ott a helyzet – teszi hozzá. Úgy látja, aki akart, már eljött Ukrajnából, azonban kiszámíthatatlan, mit hoz a jövő.

Szinte percre pontosan érkezik a kisbusz, ami 14 embert visz Záhonyba, köztük azokat a türkmén diákokat, akik Ukrajnában tanultak, és most szeretnének hazamenni. Azért akarnak eljutni Németországba, mert ahogy állítják, onnan közvetlen járattal repülhetnek a szülőföldjükre.

Mindenre felkészültek

– Egy órakor legkésőbb indulni kell, hogy elérjék a 14.40-es vonatot – mondja Bíró-Sass Nádja, a Máltai Szeretetszolgálat Vészhelyzetkezelési Csoport megbízott vezetője, azután 18.40-kor indul még egy busz, Záhonyban a menekültek szolidaritási jeggyel utaznak tovább, a fővárosi BOK-csarnokban kialakított segítőközpontban kapnak támogatást, intézik a papírokat, szervezik a továbbutazást, szállást.

A szeretetszolgálat a fegyveres konfliktus kezdete óta napi 24 órában segíti az ukrán embereket, a legnehezebb napokban, hetekben 2500-3000 menekült is volt a surányi segítőponton, ahol három napig maradhatnak, majd mennek tovább. A legtöbbjüket várják a rokonok, barátok, ismerősök, s vannak, akik úgy tervezik, Magyarországon maradnának hosszabb ideig, akár véglegesen is.

– A karitatív szervezetünk az elmúlt fél évben hetvenezer menekülőnek nyújtott közvetlen segítséget, és több mint négyszáz tonna tartós élelmiszert szállítottunk Ukrajnába – számszerűsíti Nádja a mögöttünk hagyott hónapokat, ám a szeretet, gondoskodás, amit az ide érkezők kaptak, az nem mérhető semmivel. Most naponta 25-30-an kérnek itt a tranzitzónában segítséget, ételt, italt, elhelyezést kapnak, egészségügyi ellátásban részesülnek, ha szükség van rá, lelki segítségnyújtásban is. Aki igényli, annak lakhatásban, átmeneti szállásban is tudnak segítséget adni.

Nádja arról a programról is beszél, amelynek keretében háromezer, hosszú távon Magyarországon maradó ukrajnai menekült beilleszkedését támogatja a szeretetszolgálat. Százötven Magyarországon tartózkodó ukrán családdal kötnek egy évre szóló támogatási szerződést, és további 2500 ukrajnai menekülőt részesítenek háromhavi támogatásban, hogy a családok integrációját elősegítsék, életük újrakezdését megkönnyítsék.

– A segítő programok az önálló lakhatásban, a gyerekek közelgő iskolakezdésében, a szülők elhelyezkedésében is hathatós támogatást jelenthetnek – magyarázza a megbízott vezető, aki kitér arra is, akikkel beszélt, szinte mind azt mondták, ha újra béke lesz, szeretnének hazatérni.

Még kérdés, hogy mit hoz az ősz és a tél, mert egyes hírek szerint rengetegen élnek sátrakban, barlangokban az ukrán oldalon. Ha nem lesz megoldott a lakhatásuk, nem tudnak fűteni, ők is elindulhatnak a magyar határra, s akkor egy nagyobb tömegre lehet ismét számítani.

– Mindenre fel vagyunk készülve, a sátrak, konténerek itt maradtak, folyamatos kiváló napi kapcsolatban vagyunk az önkormányzattal s hivatásos szervekkel. Egyelőre az biztos, hogy december 31-éig itt leszünk éjjel-nappal, ha pedig decemberben úgy látjuk, továbbra is szükség van a segítőpontra, tavaszig maradunk – említi a jövőről Nádja, aki március 8-a óta van a határon. Abban az esetben is várható egy nagyobb menekülthullám, ha a háború olyan területekre is átterjed, ahol eddig nem bombáztak.

Fotós: Gazdag Mihaly

Egészségügyi misszió

A nemzetközi egészségügyi misszió (AMDA) japán segítői is jelen vannak Beregsurányban. A szervezet koordinátora, Takashi Ikeda lapunknak elmondta, most egy nővérrel végzik a menekültek egészségügyi állapotfelmérését, s ha szükséges, akkor a helyi egészségügyi intézménybe küldik tovább a beteget. Nagy hangsúlyt helyeznek a prevencióra, felhívják a figyelmet a mélyvénás trombózis veszélyeire, mert sokan nagyon megdagadt lábbal érkeznek, a koronavírusos megbetegedések emelkedő számát látva, plakátokat készítettek, hogy a kézmosás fontosságára figyelmeztessenek, de augusztus elején az AMDA gyógyszerszállítmányt is küldött Ukrajnába. A munkatársaik – orvosok, nővérek – pár hetente váltják egymást, s mindaddig maradnak, amíg a menekültek ellátásához hozzá tudnak járulni.