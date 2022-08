Immár a harmadik kulturális jótékonysági programját szervezi meg még ebben a hónapban a Matolcsi Református Egyházközség. Az első karitatív akció 2020-ban volt, akkor templomi toronyóra felújításáért folytatott gyűjtést a gyülekezet. Egy év múlva a templom belsejének felújítása érdekében adakoztak a hívek, az idei jótékonykodás pedig még mindig a templombelső munkálatainak befejezését segítené. A programra érkező vendégek, akik támogatni szeretnék az egyházközség munkálatait, belépőjegyeket és tombolajegyeket vásárolhatnak. A tervek szerint – ha a támogatásoknak köszönhetően a közeljövőben sikerülne befejezni a templom belső munkálatait –, akkor az egyházközség egy őszi hálaadó istentisztelettel köszönné meg a Mindenhatónak és az adakozóknak az önzetlen segítséget.

Ahogy az elmúlt években, az egyházközség presbitériuma az idén is egy színes programsorozattal készül a vendégek szórakoztatására. A néptánctól a népdalkörön és a színjátszáson át mindenféle kulturális produkció lesz látható augusztus 28-án 16 órától a Tunyogmatolcsi Művelődési Házban. A rendezvényt szinte már hagyományszerűen tombolasorsolás fogja zárni.

Mint Széles Szabolcs presbiter szerkesztőségünknek elmondta, eddig telt házzal tudták megtartani ezeket a kulturális rendezvényeket. A program műsorvezetőjeként Papp Attila köszönti majd a megjelenteket.

Az elmúlt évek összejövetelein nemcsak a helybeliek vettek részt, még távolabbról is érkeztek vendégek, akik nagy szeretettel emlékeznek vissza a nagyon jó hangulatú összeállításra. A sokszínűség most sem fog hiányozni, hiszen a jótékonysági rendezvényen fellép a helyi óvodások mellett a TIKSZE néptánccsoport, a Milotai Férfi Népdalkör, a Szatmári Szín-Ész-Kör „SZÉK”, a Zumba power girls csoport, valamint a tavaly megalakult fehérgyarmati színtársulat, az Acélmagnóliák is.

Az egyházközség az évről-évre megrendezett jótékonysági eseményből szeretne hagyományt teremteni, hiszen minden egyházközségnél vannak kiadások, elvégzendő munkálatok, feladatok. Mindezek mellett ezekkel a kulturális programokkal még a település közösségi és kulturális életét is színesítik. Tunyogmatolcs önkormányzata minden évben helyszínnel segíti a programot, ezzel is támogatva a matolcsi gyülekezet célkitűzéseit – tájékoztatta szerkesztőségünket Fecske László.



Borítókép: A SZÉK diákjai Nóti Károly bohózatát mutatják be | Fotó: Széles Szabolcs