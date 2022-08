A parlagfű drága mulatság. Legalábbis azoknak a gazdáknak, akik elmulasztják a védekezést ellene, és hagyják, hogy nagy területeken teret nyerjen a gyomnövény. A gondatlanság miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által kiszabott bírság 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. Mindezt minden évben megtanulhatjuk, hiszen lapunk is minden évben tanúja annak, amikor a Nyíregyházi Repülőtérről felszáll az ellenőrök helikoptere, esetleg repülőgépe, hogy a levegőből végezzenek felderítést a megyében. Így történt ez ezúttal is.

Szerdán délelőtt pontosan időre megérkezett a hivatal Virus SW (Short Wing) szlovén gyártású ultrakönnyű gépe, hogy néhány, a sajtónak bemutatkozó kör után útnak induljon, és megtegyen több mint másfél ezer kilométer naponta, parlagfüves területek után kutatva. Ahogyan Bujdos Lászlótól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály főosztályvezetőjétől megtudtuk, az első napon a megye nyugati és délnyugati területei fölött, másnap pedig a kereti régiók fölött repülnek, a gép szárnyán egy aprócska kamerával, három másodpercenként felvételt készítve, és a koordinátákat is rögzítve.

– A kamera „szeme” pedig mindent lát, a parlagfűvel fertőzött területeken kívül azt is dokumentálja, hol van illegális bányászat, földkitermelés, szemételhelyezés. A képekről még az is leolvasható, milyen károkat okoz az aszály, sőt még a vetési hibák, a tőhiányok, a gyomosság mértéke, de még a termésmennyiség és mondjuk a kukoricacsövek mérete is megfigyelhető, így a növényvédőseink, a földművelésügyisek ugyancsak jó hasznát látják – magyarázta a főosztályvezető.

Ám ezúttal az volt a legfontosabb, mennyire hanyagolják el a földjeiket a gazdálkodók.

– Sajnos most, ha akarnák, se nagyon tudnák, gondoskodott erről a jelenlegi, katasztrofális méretű aszály – ezt már dr. Gégény Zoltán, a megyei kormányhivatal igazgatója mondta el. – A korábbi évekhez képest a területek parlagfüves telítettsége 20-25 százalékra esett vissza, egyébként pedig az eredményes tavaszi gyomirtások is javítottak a helyzeten. Mivel a kalászosokat a legtöbb helyen már betakarították, ezeken a területeken csupán a megfelelő tarlóhántás maradt hátra, ami szintén a gyom elterjedésének gátja – sorolta az igazgató. – Az elmúlt években szerencsére a gazdákban is tudatosult, hogy a parlagfű-fertőzöttség humán egészségügyi, agrotechnikai, gazdálkodási problémákat okoz, így nagyon kevés szankcionálásra volt szükség a megyében. A parlagfű elleni védekezésnek, illetve a légi felderítésnek egyébként sem az az elsődleges célja, hogy bírságoljunk, hanem az, hogy felelős gazdálkodásra ösztönözzünk mindenkit. Júliusban 14 hektárt érintően 11 gazdát szólítottunk fel közérdekű védekezésre, aminek időben eleget is tettek, így növényvédelmi bírságot nem kellett kiszabnunk. Augusztusban pedig 18 hektárt érintően 5 ingatlantulajdonossal szemben rendeltünk el közérdekű védekezést, itt viszont már a szankcióktól sem lehet eltekinteni – tette még hozzá dr. Gégény Zoltán.

Azt viszont már Bujdos Lászlótól tudtuk meg, hogy a gépen Krenács Péter pilóta mellett mindig helyet foglal egy növényvédelmi felügyelő vagy egy földhivatali gazdász. – Azzal együtt, hogy a légi felderítés rendkívül eredményes módszer, a helikopteres megoldás hatékonyabb, mint a kisgéppel végzett – árulta el. – Az utóbbi csak szemlézésre való, több ezer fényképet kell majd átnézni, és ha valahol parlagfű valószínűsíthető, oda ki kell menniük a földhivatala munkatársainak, hogy pontosítsák a megfigyelteket. Mire az eljárást lefolytatják, minimálisan egy hetes csúszás is lehet. A helikopter ezzel szemben bárhol megáll, és a helyszínen azonnal fel tudjuk venni a jegyzőkönyvet, és a terület négy sarkának a pontos koordinátáit – magyarázta.



MJ