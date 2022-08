Még a nyár elején dr. Tilki Attila betartotta az ígéretét: népes delegációval járt a cseresznyefesztiválon. A szabolcs-szatmár-beregi országgyűlési képviselő előzőleg két éve az Országgyűlés Magyar–Török Baráti Tagozatának elnökeként kereste fel Tekirdağ városának (az egykori Rodostónak) azt a kerületét, ahol II. Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen és bujdosó társaik éltek. Most viszont ő volt az egyik szívélyes vendéglátó. Több mint 20 nemzet képviselőjének jelenlétében a Parlamentben nyílt meg a Kurultaj, Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye.

Lezsák Sándor, a Parlament alelnöke, a rendezvény fővédnöke köszöntőjében kiemelte: reményei szerint a jövőben kettő, négy vagy nyolc esztendő múlva valamennyi, a Kurultajra érkező nép, nemzet műsorát be tudják majd mutatni valamelyik magyarországi városban. Bíró András Zsolt, a Kurultaj főszervezője, a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint ez egyrészt a magyar nemzet, illetve a hun-türk nemzetek legnagyobb közös hagyományőrző ünnepe is, ahol méltó módon emlékeztek meg a történelemformáló nagy közös ősökről.

– A gyergyószentmiklósi katolikus templom homlokzatán olvasható feliratra gondoltam: „Napkelet, taníts meg helyesen élni”. Ez azért jutott eszembe, mert a Kurultaj a rokonságtudat, a kulturális testvériség, a közös kulturális hagyományok felkutatásának ünnepe – mondta dr. Tilki Attila, aki népes török delegációt fogadott a Parlamentben. Az ország egyik legdinamikusabban fejlődő térsége Kocaeli tartomány, melynek meghatározó ipari, kereskedelmi városa a Márvány-tenger partján fekvő Gebze. Az Országgyűlés Magyar–Török Baráti Tagozatának elnökeként üdvözölte a delegációt, ennek vezetője Cemil Yamaz volt.

A bugaci rendezvényen a Kárpát-medencei magyarság szervezetei mellett 27 nemzet miniszteri szintű delegációja is részt vett. A háromnapos programsorozatban a világ legjobb lovasíjászai tartottak bemutatót, volt nomád és lándzsás lovasharc, solymászat és agarászat, továbbá hirdettek bothúzó és övbirkózó nemzeti bajnokságot is. Közel ezer harcos, nő és gyerek a lovasnomád hagyományok szerint korhű öltözékben és felszerelésben vonult fel. Tudományos-ismeretterjesztő előadások hangzottak el a magyar őstörténetről és a lovas-nomád civilizációról. A világ legnagyobb, szétszedhető jurtájában a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével létrehozott hun tárlatot nézhették meg az érdeklődők.

Dr. Tilki Attila több szabolcs-szatmár-beregi polgármester társaságában járt Bugacon. Emellett eleget tett a Török Köztársaság nagykövete, Gülşen Karanis Ekşioğlu meghívásának, és a fogadáson átadta az ízléses Panyolium ajándékokat.

– Benali Yildirim, Törökország volt miniszterelnöke, Cemil Yaman, a török-magyar parlamenti tagozat vezetője, Cüneyt Yüksel, Tekirdag-Süleymanpaşa polgármestere, Alinur Aktaş, Bursa polgármestere, Gülşen Karanis Ekşioğlu, Törökország magyarországi nagykövete és Nail Çiler Gebze kereskedelmi kamarájának vezetője is kapott az utánozhatatlan zamatú termékekből – mondta el szerkesztőségünknek dr. Tilki Attila. – Bohos Tamás karikásostor készítő népi iparművész ostorával ajándékoztam meg Cüneyt Yükselt. Az ostor kiválasztásában Kincses Kálmán székelyszenterzsébeti református lelkész segített, aki a hétköznapokban is hagyományos életvitelt folytat: egyebek mellett szürkemarhákat és lovakat tenyészt, barantázik és néptáncol.



