"Üzenem annak az autósnak, aki ma reggel a Család utcai körforgalomnál el akart ütni a zebrán: remélem elgondolkodtál azon, hogy mit tettél? Észnél vagy te, amikor már az ember majdnem átér, akkor te belém akarsz hajtani? Még nekem mutogatsz meg kiabálsz? A tudásoddal lehet baj, mert ott, ahol mentem, nem kell leszállni a kerékpárról, mivel a sárga szaggatott vonal pont ezt jelzi! Amúgy ha már a zebrán megy valaki, akkor kutya kötelességed megállni, nem pedig őrült módon belehajtani!" - írta egy hölgy, majd hozzátette: - "Egy tanulság van: mindkét fél legyen óvatos, vigyázzunk egymásra!"

Egy kommentelő aztán megírta a véleményét a posztról: "A szaggatott sárga felfestés az úttestet keresztező kerékpárutat jelöli. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy itt a kerékpárosnak elsőbbsége lenne! Ha sem a kerékpárúton, sem a keresztező úton nincs kitéve az elsőbbségadás-tábla, akkor ez egyenrangú útkereszteződés. Ilyen kereszteződésekben a legnagyobb óvatossággal hajts át, megadva az elsőbbséget a jobbról jövőknek, szükség esetén a balról jövőnek is. És ez zebra volt, kutya kötelessége leszállni szét nézni és tolva át haladni!"

Ám meg is érkezett az ellenvélemény hamar: "Egyáltalán nem! Ezen a helyen nem kell leszállni, rosszul tudod, ez a baj, hogy sokan nem tudják értelmezni, hol kell leszállni és hol nem! Sokszor pont fordítva látom."

No de kinek van igaza? Le kell szállni a bicikliről ilyenkor, vagy sem?

A rendőrségi tájékoztatás szerint nem:

"A KRESZ szerint a kijelölt gyalogos átkelőhelyen - mint a neve is mutatja - csak gyalogosan szabad átkelni, tehát előtte a kerékpárról le kell szállni, és a járművet tolva kell áthaladni." - írja a police.hu. - "Abban az esetben azonban, amikor útburkolati jelként, sárga szaggatott vonallal jelzik (158/g. ábra) a kijelölt gyalogos átkelőhellyel párhuzamosan a kerékpárút, vagy a gyalog- és kerékpárút átvezetését az úttesten, akkor a kerékpárosnak - ha a közúti jelzésből más nem következik-, nem kell leszállnia. Természetesen a kellő körültekintés ilyen esetben is ajánlott annak ellenére is, hogy a kerékpárúttal, vagy a gyalog- és kerékpárúttal párhuzamos útról kanyarodó járművekkel szemben a kerékpárosnak elsőbbsége van."

Forrás: Nyíregyen Hallottam