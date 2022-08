A nyíregyházi önkormányzat minden pályázatra lecsap, mondhatni minden olyanra „csípőből tüzel”, ami hasznosítható forrásokkal kecsegtet, s a legfőképpen útfelújításokra fordítható. Ma nem is találnánk hasonló megyeszékhelyet, ahol ilyen ütemben újulnak meg még a földutak is, mint itt, ami azért is ténykérdés, mert egyedül ez a nagyváros kapott az államtól támogatásul az úthálózata rendbetételére 5 milliárd forintot. Korábban az úthálózata minőségét tekintve nem túl fényesen álló város immár komoly szintet lépett, ami azt is jelenti, hogy több mint 50 százaléka az önkormányzati utaknak aszfaltozott lesz. Erről esett szó szerdán egy megújult útszakasz polgármesteri helyszínbejárása során.

– Ahol most állunk, a Futó köz annak a 20 utcának az egyike, amit most leaszfaltozunk 5 további nagy forgalmú utcával – a Hunyadi, a Luther, a Debreceni, a Kollégium és a Derkovits utcákkal – együtt. Mindez annak a programnak egy fontos állomása, az egyik üteme, amit még 2013-ban elkezdtünk. Tavaly – részben az ötmilliárd forintos keret, részben más állami forrás terhére – már átadtunk 18 olyan földutat, ami aszfaltburkolatot kapott, és most folytatjuk tovább a megkezdett munkát – mondta el dr. Kovács Ferenc, a város polgármestere a helyszínbejárás után.

Azt viszont már Halkóné dr. Rudolf Éva, a térség önkormányzati képviselője tette hozzá, hogy a mindkét irányból zsákutcává tett Futó köz 165 méter hosszan és 4 méter szélességben lett burkolt, minőségi útpálya.

– Megoldottuk a csapadékvíz elvezetését is, és 1,5-1,5 méteres kavicsszegéssel emeltük a minőséget. Fontos elmondanunk, hogy rendezett tulajdoni viszonyok mellett lehetett hozzákezdeni a tervezéshez és a kivitelezéshez, a lakosok kérésére pedig az útépítéssel együtt megszüntettük azt az átmenő forgalmat, ami korábban terhelte a közt.

Mint a tájékoztató során kiderült, nem csak ez a szakasz, de a Hadik utca és a Bólyai tér építése is befejeződött még határidő előtt, hamarosan átadják a forgalomnak a Levél közt és az Acél utcát is. A tervezett ütemben haladnak a Meggyfa, a Gömb, a Sátor, az Apadó, a Jó, a Kacagó, a Makay, a Pompás, a Seregély utcák, a Tiszalöki út, a Muskotály köz, valamint a Lengő és a Fenyő utcák egy-egy szakaszának munkálatai, s október elejére, november végére minden említett út elkészül.

MJ