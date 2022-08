Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban részt vett a nyírbátori Diehl Aviation Hungary Kft. gyáravató ünnepségén, majd interjút adott a Kelet-Magyarországnak.

Az eddig is feszített munkatempóját újabb fokozatra kapcsolta hazánk energiaellátásának biztonsága érdekében. Sikerül bővíteni a forrásokat, nyugodtak lehetünk a szolgáltatások biztonsága és a hazai készletek felől?

Évek óta mondjuk, hogy az energiaellátás nem filozófiai, ideológiai, pláne nem kommunikációs jellegű kérdés, hanem fizikai. Szükség van energiaforrásokra és szállítási útvonalakra is, például csővezetékekre vagy LNG-kikötőkre. Magyarország az elmúlt időszakban sokat tett azért, hogy új források legyenek elérhetőek és új útvonalak jöjjenek létre. Hazánk földgázellátása ma azért biztosított, mert mindenfajta nyomás és lebeszélési szándék dacára megépítettük a déli földgázfolyosót, amelynek köszönhetően Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül is érkezhet gáz hazánkba.

Mi ezzel tudjuk kivédeni az északi és a nyugat-európai szállítási útvonalak esetleges zűrzavarait és technológiai problémáit. Ha nem építettük volna meg ezt a vezetéket, most nagy bajban lennénk, de megépítettük. Emellett rendelkezünk két hosszú távú gázvásárlási megállapodással: egy Oroszországgal és egy a Shell-el. Ezek, a hazai kitermeléssel kiegészülve biztosítják a magyar fogyasztás egy jelentős részét.

A magyarországi földgáztárolókban eltárolt gáz az éves hazai fogyasztás egynegyedét fedi le, ami jóval magasabb, mint az uniós átlag. Egy normális geopolitikai helyzetben ez talán elég is volna, de most nem normális időket élünk, ezért szeretnénk még inkább biztosra menni. Ezért döntöttünk úgy, hogy a jelenlegi szerződéseken felül újabb 700 millió köbméter gázt vásárolunk és betárolunk.

Mivel ezt az oroszok nélkül lehetetlen kivitelezni, erről tárgyaltam nemrégiben Moszkvában. Így azt tudom mondani, hogy a magyar kormány mindent megtett, és meg is tesz annak érdekében, hogy Magyarországon senki se kerüljön olyan méltatlan helyzetbe, hogy nincs meleg vize, nem tud főzni vagy fűteni.

Olyan helyzet állt elő, hogy az energiahordozókat megszerezni egy dolog, de a megtartásáért is küzdeni kell. Miként fogadta a véleményeket arról, hogy hazánk földgázt ad el Szerbiának?

Nem értem, hogy mire a riadalom! Az elmúlt időszakban Nyugat-Európa vezető politikusai, energiaügyi vagy gazdasági miniszterei egymás után nyilatkozták, hogy ők már megoldották a problémát, új források után néztek, elutaztak több országba tárgyalni, és hogy minden a legnagyobb rendben, megszüntették az orosz gázfüggőséget. Most meg hirtelen kiderül, hogy ez mégsem igaz.

Azt gondolom, néhány politikus nem az országa energiaellátásáért, hanem a saját maga politikai reputációjáért aggódik. Még egyszer mondom, az energiaellátás nem egy ideológiai vagy kommunikációs kérdés, nem lehet elfedni a valóságot. Egy ország vagy rendelkezik a megfelelő mennyiségű földgázzal vagy nem. Úgy vélem, mindenkinek gondoskodnia kell magáról, de ezzel együtt mi szolidárisak is vagyunk, ezért a szerbekkel kötöttünk egy megállapodást, miszerint a szerbek magyar cégeken keresztül földgázt vásárolnak, amit itt, Magyarországon bértárolunk nekik, és azt innen használják fel.

Az pedig csak ellenzéki hangulatkeltés, hogy a kormány vásárlás helyett inkább eladja a gázt. Mi megfelelően gondoskodtunk hazánk energiaellátásáról, ezzel együtt pedig szolidaritást is mutatunk.

A szomszédunkban dúló háború súlyos feladatokat ró a külügyi tárcára. Legutóbb az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén állt ki a béke mellett. Milyen fogadtatásra talált ez a békéért kiálló felszólalás?

Állítólag mindenki békét szeretne, de valahogy mindenki másképp képzeli el a békéhez vezető utat. Mi azt gondoljuk, hogy minden egyes nemzetközi erőfeszítésnek a tűzszünetre és a béketárgyalások azonnali megkezdésére kellene fókuszálnia.

Ehhez képest számos olyan intézkedést hoz a nemzetközi közösség, ami a háború további eszkalálódásához vezet. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nemzetközi diskurzus a béketeremtéssel foglalkozzon, és ne olyan intézkedések szülessenek, amik a háború meghosszabbítását eredményezik.

Nem kis energiát kénytelen fektetni abba, hogy mindenki megértse a migráció okozta veszélyeket, hazánk is ütközőzónává vált. Számíthatunk-e már megértésre, külső, uniós segítségre?

Az uniós migrációs politika sajnos továbbra is változatlan, ami Európára egyértelműen bajt hoz és megnehezíti azoknak az országoknak a dolgát, akik saját erejükből próbálnak védekezni. Ezek közé a tagállamok közé tartozunk mi is: eddig 1,6 milliárd eurót költöttünk határvédelemre, viszont ennek csupán a két százalékát kaptuk meg az Európai Uniótól, holott egy európai feladatot látunk el.

A migráció rendkívül veszélyes: Európában sorra alakulnak ki párhuzamos társadalmak, nő a terrorfenyegetettség mértéke és folyamatosan romlik a közbiztonság. Mi azért védjük a határainkat, mert Magyarországon ezt nem szeretnénk megélni, ezért a déli határaink védelme továbbra is prioritás marad.

A globális minimumadó elleni fellépéssel is a magyar érdekeket védi. Mi ebben a legfőbb érv, amivel kivédhető egy olyan zsarolás, mint amilyennel az Egyesült Államok élt?

A globális minimumadó bevezetése Magyarország esetében az adók jelentős emelését, a vállalatok terheinek a növekedését, valamint a versenyképességük csökkenését jelentené, Magyarországon nagyjából egymillió munkahelyet sodorna veszélybe. A 15 százalékos társasági adóval gyakorlatilag visszatérnénk a 2010-es működési körülményekhez, amikor a mostaninál egymillióval kevesebben tudtak dolgozni hazánkban.

Ez a radikális társasági adóemelés a Magyarországon működő vállalatok versenyképességét nagyban csökkentené, és rontaná a magyar cégek pozícióját a különböző beruházásokért folyó versenyekben.

Talán csak első ránézésre tűnik ellentmondásnak, hogy miközben a világ súlyos gazdasági válsággal küzd, Magyarországon sorra jelent be gigaberuházásokat. A Mercedes 400 milliárdos fejlesztéséig épp Nyíregyháza volt a csúcstartó a külföldi befektetések versenyében. Minek köszönhető ez?

Arra törekszünk, hogy ebben a globális válságban egy lokális kivétel legyünk. Ehhez jó alapunk van, mert ha végignézzük, hogy 2010 óta mennyi válsággal kellett szembesülnünk, akkor azt látjuk, a válságokból mi mindig erősebben jöttünk ki, mint ahogy belementünk. Ennek pedig az az oka, hogy 2010-ben egy olyan gazdaságpolitika alapjait tettük le, amely szakított a megszorítások logikájával, és inkább a munkahelyteremtést finanszírozza.

Így volt ez a Covid alatt is, amikor egész Európában arra koncentráltak, hogy a munkanélkülivé váltakat szociálisan segítsék. Mi azt mondtuk, inkább megelőzzük a bajt, a tömeges munkanélküliséget, és inkább munkahelymegtartó és -teremtő programokat indítunk. Így kapott például a nyírbátori Diehl is beruházásösztönzési támogatást, de a Mercedes kecskeméti vagy a W-Scope nyíregyházi beruházása is annak köszönhető, hogy Európa egyik legversenyképesebb beruházási környezete a miénk. Továbbra is azon dolgozunk, hogy még több magas hozzáadott értékű, technológiai színvonalú beruházás érkezzen hazánkba.